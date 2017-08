NDR-Sendung : Niebüller Paar sitzt heute auf dem Roten Sofa bei „DAS!“

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

Niebüll/Hamburg | Zwei Niebüller sind heute Abend zu Gast in der NDR-Sendung „DAS!“: Von 18.45 bis 19.30 Uhr werden Frauke und Paul Martin Nissen live über die Arbeit ihrer Niko-Nissen-Stiftung berichten. Das Paar unterstützt seit 22 Jahren unter anderem hörgeschädigte Kinder im weißrussischen Pinks und Kopelin.

Bereits am Tag vor der Aufzeichnung waren die beiden gestern nach Hamburg gereist, um dort den Tag mit ihrer Tochter zu verbringen, die in der Hansestadt lebt. Bei strahlendem Sonnenschein versuchten sie sich am Elbstrand von ihrem Lampenfieber abzulenken, das angesichts des heutigen Fernsehauftritts aufkam. „Oh Gott, ich bin jetzt schon so aufgeregt – das ist alles live, da kann man hinterher nichts mehr wegschnippeln“, sagte Frauke Nissen am Mittwoch bei einem Telefonat mit dem Nordfriesland Tageblatt.

Bereits mehr als zwei Stunden vor dem geplanten Sendungsbeginn, müssen die beiden heute für eine Vorbesprechung beim Sender in Hamburg-Lokstedt sein. „Damit wir uns innerlich vorbereiten können – das ist alles sehr spannend“, sagt Nissen, die gemeinsam mit ihrem Mann die Kinder in Pinsk in Weißrussland, das in naher Umgebung des ukrainischen Tschernobyl liegt, jedes Jahr besucht. Die nächste Reise ist für den Herbst geplant. Die Menschen in Tschernobyl seien „einfach vergessen worden, das ist tragisch“, sagt Frauke Nissen.

Sie und ihr Mann helfen, weil es ihnen „ein Urbedürfnis“ sei. Solange sie können wollen sie demnach damit weitermachen. Bereits Ende Juli hatte der NDR einen kurzen Film über die Arbeit der beiden Südtonderaner gezeigt, der auch dazu führte, dass die beiden heute auf dem Roten Sofa sitzen. Insgesamt wurden durch die Stiftung bereits 3 200 Hörgeräte für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche bereitgestellt.

Außerdem werden Techniker vor Ort geschult, Ferien für die Kinder in Nordfriesland organisiert, kostenlose Operationen in Deutschland vermittelt sowie eine Suppenküche eingerichtet. Die Familie sowie freiwillige Helfer und Spender unterstützen die Aktionen. Zuletzt waren im Juni zwanzig Kinder aus Weißrussland für vier Wochen zu Gast in Nordfriesland, um sich von ihrem Alltag daheim zu erholen.

Die Sendung ist nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek zu finden: www.ndr.de/mediathek

von Lea Sarah Albert

erstellt am 24.Aug.2017 | 11:13 Uhr