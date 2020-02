Shanty-Chor : Niebüller Kap-Horn-Sänger sehen sich gut aufgestellt

Im 38. Jahr seines Bestehens hat der renommierte Chor mit derzeit 28 aktiven Mitgliedern eine komfortable Substanz.

10. Februar 2020, 08:57 Uhr

Niebüll | Keinerlei Sorgenfalten zeigten sich bei Vorstand und Mitgliedern des Shanty-Chores Kap-Horn-Sänger Niebüll auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Friesenhof in Niebüll.

Im 38. Jahr seines Bestehens hat der renommierte Chor hat mit derzeit 28 aktiven Mitgliedern eine komfortable Substanz, und auch die Freude an der Präsentation ihres maritimen Liedgutes ist weiter ungebrochen.

Hohe Motivation

Das ist sicherlich vor allem dem Vorsitzenden und Chorleiter Dieter Grudda geschuldet, denn er ist mit Engagement, Beharrlichkeit und Freude an der Musik vorbildlich motiviert, und hält den Chor damit bei der Stange.

Es gilt das Motto: „Ein Chor ist immer nur so gut wie sein Chorleiter“, sagte unter langanhaltendem Applaus der Mitglieder der stellvertretende Vorsitzende Gert Lorenzen.

50 Auftritte und Übungsabende

Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Gert Lorenzen und Schriftführer Uwe Langer einstimmig wiedergewählt. Wie schon in den letzten zwei Jahren wurden insgesamt 50 Auftritte und Übungsabende absolviert.

Die 27 Auftritte fanden in Sprakebüll, Stadum, Leck, Niebüll, Lindholm, Emmelsbülll, Dagebüll, Westre, Stedesand, Lexgard, Ladelund, Klixbüll und Rantum/Sylt statt.

Vielfältige Konzerte

Die häufigsten Auftritte hatte der Chor im Niebüller Hof vor Publikum aus beinahe allen Bundesländern. Auch die Auftritte zu diamantenen und goldenen Hochzeiten, die Mitwirkung zum 40-jährigen Jubiläum der „Blauen Jungs“ in Emmelsbüll und vor allem die Weihnachtskonzerte in den Kirchen in Leck und Klixbüll bleiben in guter Erinnerung.

Ebenso die Feiern im Chor, inszeniert von den jeweils amtierenden Festausschüssen, tragen dazu bei, das die Mitglieder stolz sind auf ihren Chor mit seiner gewachsenen Kameradschaft und dem guten Zusammenhalt.

Schon das Jubiläum im Blick

Abschließend dankte Dieter Grudda allen Mitgliedern und Sängerfrauen für ihr Mitwirken, wobei er den besonders häufig zu Übungsabenden und Auftritten erschienenen Mitgliedern eine kleine Anerkennung in flüssiger Form überreichte.

Unter Punkt Verschiedenes wurde dann noch auf das in 2022 anstehende 40 jährige Jubiläum hingewiesen und vorgeschlagen, das jedes Mitglied über das Wo, Wie und Wann nachdenken solle, und Vorschläge unterbreiten könne.