Niebüller Dichter thematisiert gefährliche Viren schon lange

03. Mai 2020, 10:31 Uhr

niebüll | Der Autor, Philosoph und Lyriker Carsten Martin Johannsen hat in den letzten Tagen viel in seine Werke geschaut. Der nachdenkliche Dichter hat viel zu Papier gebracht. Oft ging es dabei über das menschliche Verhalten, die Zukunft der Menschheit. Erstaunt war er jedoch, als er in seinem Lyrikband „Gereifte Sinnlichkeit“ auf das Gedicht „Sah einen Adler fliegen“ stieß.

„Millionen kleiner Viren steigen hinauf zum Himmelszeit“, schreibt er dort. Das Gedicht, das er prophetisch 2004 verfasste, behandelt einen Adler, der die Welt beherrscht und jämmerlich am Virus zu Grunde geht. „Ich dachte damals an die USA“, sagte der gebürtige Rodenäser. Erstaunlich erscheint es, wenn das nächste Gedicht lautet: „Jede Macht benötigt eine Reinigungskraft!“ In Zeiten von Corona eine Notwendigkeit. Doch in diesem Fall geht es um die Wahrheit, die durch diese Kraft zu Tage tritt.

Blättert man in seinen Gedichten, so passt vieles zur aktuellen Situation. „Verlangt den Schwachen Opfer ab“, schreibt er im „Lied der kleinen Leute.“ Energisch wendet er sich gegen Lügen und konkret gegen Sozialabbau. Auch das Medizinwesen hat er im Blick: „Im Krankenhaus die Betten rosten,, man scheut die großen Kosten.“

Carsten Martin Johannsen fällt immer etwas ein. Das Nachdenken macht ihm Riesenspaß, ist sein Lebensinhalt. Auf seinen Gedankenspaziergängen bezieht er sich auf aktuelle Ereignisse, persönliche Erlebnisse oder aber die Vergangenheit. „Die Sinnsuche ist Vergangenheitsbewertung.“ In Niebüll hat er die nötige Ruhe gefunden. „Ich kann ungestört nachts aufstehen und mich an den Schreibtisch setzen, wenn mir ein Gedanke zufliegt.“ Mehr und mehr ist er sich sicherer geworden: „Nur eine von Dogmen befreite Denkkultur kann der Konsumschändung unseres Planeten noch Einhalt gebieten.“ In den Denkströmen der chinesischen Philosophen hat er seine ersten Eindrücke in sich aufgenommen, ohne dabei den Boden der christlich-griechischer Denkkultur zu verlassen. Carsten Martin Johannsen spricht von einer „Bedürfnisvernunft“. Wenn diese neue Bescheidenheit sich überall durchsetze, könne die Welt gerettet werden. „Ich hoffe, dass meine Gefühlsdarbietungen eine denkfreudige Strömung finden und ein Ufer, das ein Gedeihen zulässt“, sagt er.

Seine Gedichtbände „Gedankenflut“, „Strandgut“ und „Gereifte Sinnlichkeit“ sind beim Autoren erhältlich. Telefon 04661/8389.