Niebüller Amtsgericht verurteilt Sylter (19)

Vier Verhandlungstage, 40 Zeugen – das Niebüller Amtsgericht hat es sich mit dem Strafverfahren gegen einen 19-jährigen Sylter nicht leicht gemacht. Allein die Anklage-Akten mit Schlägereien, Stalking, Beleidigungen und Hausfriedensbruch lassen darauf schließen, dass es sich um einen unangenehmen Zeitgenossen handelt. Am Donnerstag wurde er zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt – ohne Bewährung.

Zwei Körperverletzungen zählen zu den schwersten Taten, die er zwischen Mai 2016 und Juni 2017 begangen haben soll. Bei einer Schlägerei Ende Juli 2016 trug das Opfer einen beidseitigen Unterkieferbruch davon. In einem anderen Fall Ende Dezember 2016 erlitt sein Gegner einen Nasenbruch. Diesem Opfer wurde ein Schmerzensgeld von 2500 Euro zugesprochen.

Außerdem befand das Jugendschöffengericht den 19-jährigen Sylter für schuldig, Ende Juli 2016 in der Westerländer Innenstadt einen Böller gezündet zu haben, dessen Knall bei zwei Passanten einen Piepton in den Ohren ausgelöst haben soll. Der Straftatbestand: vorsätzliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

In sieben Fällen wurden ihm Beleidigungen zur Last gelegt. So soll er Sylter Polizisten Hampelmänner, Hurensöhne, Bastarde, Vollidioten und Straßennutten genannt haben. Als „Nachstellung“ gilt sein Verhalten gegenüber einem Sylter Gewerbetreibenden, den er im Frühjahr 2017 mit 58 Telefonanrufen und einem vor dem Privathaus gezündeten Böller terrorisiert haben soll. Beim „Missbrauch von Notrufen“ ging es darum, dass der Sylter dreimal unliebsamen Personen wegen einer vermeintlichen Straftat die Polizei auf den Hals gehetzt soll.

Das Gericht hat nach dem Jugendstrafrecht geurteilt, weil der Täter noch im Elternhaus lebt und ihm die Reife und Selbstständigkeit eines Erwachsenen fehlte. Allerdings vermisste das Gericht auch eine positive Sozialprognose, was aus seinem Verhalten vor Gericht und der persönlichen Situation abgeleitet wurde. Daher wurde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt, obwohl der Täter nicht vorbestraft war. Der Sylter hätte die Haft von einem Jahr und zwei Monaten in der Jugendanstalt Schleswig antreten müssen. Das Urteil wurde jedoch nichts rechtskräftig. Der Angeklagte hat bereits Berufung eingelegt, teilte das Amtsgericht Niebüll abschließend mit.

von Dorte Arendt

erstellt am 25.Aug.2017 | 17:56 Uhr