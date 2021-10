Polizei bittet um Hinweise : Niebüll: Video mit Verkehrsverstößen gedreht

Die Aufnahmen entstanden rund um die Staus an der Autoverladung nach Sylt

Im Bereich des Amtes Südtondern wird aktuell ein selbst gedrehtes Video in den Sozialen Medien geteilt. Wie die Polizei mitteilt, wird in diesem Video ein Verkehrsteilnehmer von seinem Beifahrer gefilmt, wie er durch den Stau an der Autoverladung fährt. Der Fahrer gibt an, dass er jetzt durch das Urlauberchaos fahre und es ja "sowieso keinen interessie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.