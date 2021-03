Kontaktlos ist Trumpf : Niebüll hat schon, Ladelund und Achtrup rufen auf: Müllsammel-Aktionen trotz Corona

In Achtrup sollen Bürger am Samstag Müll sammeln, in Ladelund ab sofort für zwei Wochen. 45 Niebüller waren schon aktiv.

Achtrup/Ladelund | In Niebüll wurde schon gesammelt, auch die Gemeinden Achtrup und Ladelund rufen ihre Bürger jeweils getrennt dazu auf, trotz der Corona-Pandemie ihre Orte von Unrat zu befreien. Getrennt ist hier ein wichtiges Stichwort: Gemeinsam und doch streng voneinander separiert sollen die Aktionen vonstatten gehen. Weiterlesen: Marschbahn Niebüll - Klanxbüll...

