Wattenmeer-Marketinggemeinschaft : Niebüll als Nationalpark-Partner

von Anja Werner

erstellt am 20.Nov.2017 | 13:19 Uhr

Niebüll | Niebüll bewirbt sich darum, in den Kreis der Nationalpark-Partner aufgenommen zu werden. Der Beschluss dafür fällt in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter einstimmig aus. „Das ist eine Kopfgeschichte. Es geht um die Identifikation mit dem Naturraum vor der Haustür, um die Auseinandersetzung mit der Frage: Wer sind wir und wo wollen wir hin“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt.

Von der Auszeichnung als Nationalpark-Partner erhoffen sich die politischen Vertreter ein spürbares Plus an Lebensqualität für die Einheimischen und einen Imagegewinn für die Profilierung als Tourismusstadt. „Naturschutz und Tourismus arbeiten Hand in Hand und profitieren dadurch beide“ – so definiert Matthias Kundy von der Nationalparkverwaltung Tönning das Grundprinzip der im Jahr 2006 gegründeten Nationalpark-Partner, die zugleich Botschafter des Weltnaturerbe Wattenmeer sind.

Durch diesen Schulterschluss wird ein einzigartiger Naturraum durch gezielte Lenkung für Urlauber erlebbar gemacht, gleichzeitig werden die Gäste für die Schutzwürdigkeit des Wattenmeeres sensibilisiert.

Gestellt wurde der Bewerbungs-Antrag von der SPD-Fraktion – mit der Begründung: Der Nationalpark Wattenmeer liegt uns zu Füßen. Die Region liegt uns am Herzen, dann sollten wir es auch zeigen! Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt zwar nur überschaubare 400 Euro, doch die Stadt muss einiges tun, um sich mit dem Prädikat Nationalpark-Partner auch vermarkten zu dürfen. Es gilt, einen umfangreichen Fragenkatalog sorgfältig abzuarbeiten sowie durch kleine Alltäglichkeiten wie umweltfreundliches Papier und größere Aktionen und Projekte zu zeigen, dass man es ernst meint mit dem Natur- und Klimaschutz. „Sicher gehört Nordfriesland nicht zu den vom Meeresspiegelanstieg akut bedrohten Regionen, doch auch in Dagebüll bauen wir einen Klimadeich“, sagt Wilfried Bockholt.

Niebüll habe mit Blick auf die genannten Ziele schon einiges zu bieten. „Die Müllvermeidungs-Aktion, die Auszeichnung als Fairtrade-Stadt oder die Förderung des Radverkehrs und der E-Mobilität sind alles Bausteine, die für eine nachhaltige Ausrichtung stehen“, sagt der Bürgermeister.

Erst sieben Gemeinden finden sich unter den derzeit rund 170 Nationalpark-Partnern, die in der Regel aus dem Naturschutz kommen oder touristische Dienstleister sind. Von diesen sieben befindet sich keine in Südtondern, dafür zählen das Naturkundemuseum und die in Niebüll ansässige NEG schon zu der Wattenmeer-Marketinggemeinschaft. „Mit der GMS haben wir zudem auch schon eine Nationalpark-Schule“, ergänzt Bockholt. Kein Grund, die Hände zufrieden in den Schoß zu legen. „Die Nationalpark-Partnerschaft ist eine Daueraufgabe, die kontinuierlich weiter entwickelt werden muss“, betont der Bürgermeister.

Grund zur Freude löst auch der Beschluss über den von der Haupt- und Finanzausschussvorsitzenden Bettina Sprengel erläuterten Jahresabschluss 2016 aus. Denn durch einen Jahresüberschuss von 523 908 Euro erhöht sich die Rücklage auf 10,3 Millionen Euro. „Das ist die Hälfte unseres Etats. Damit haben wir ein schon beruhigendes Polster für schlechtere Haushalte“, sagt Wilfried Bockholt. Viele Faktoren habe die Stadt nicht selbst in der Hand, niemand wisse, wie lange die Steuereinnahmen noch so fleißig sprudeln werden.

Ebenfalls erfreulich: Der Stellenplan für 2018 sieht eine zusätzlichen Mitarbeiter – einen Gärtner – für den Niebüller Bauhof vor. Das dortige Bauhof-Team wird dadurch auf 13 Stellen aufgestockt.