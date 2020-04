Corona-Krise : Nicht ohne meine Maske: So war es am ersten Tag der Maskenpflicht in Leck und Niebüll

Gewöhnungsbedürftig, aber akzeptiert: Die große Mehrheit der Bürger in Leck und Niebüll zeigt sich einsichtig.

29. April 2020, 17:13 Uhr

Leck/niebüll | „Nicht ohne meine Maske“ heißt die Devise seit gestern auch in Südtondern. Wer einkaufen gehen oder mit Bahn und Bus fahren will, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen.

An diese neue Normalität werden sich die Bürger zwar gewöhnen müssen, doch sie zeigten sich am ersten Tag schon einsichtig: Über 90 Prozent aller Kunden hielten sich an die Maskenpflicht.

Ich bin vorsichtig, halte alles aber ein wenig für übertrieben. Senior in Leck

Als letztes Bundesland verhängte Schleswig-Holstein diese Schutzmaßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Leck gingen die Meinungen darüber nicht so weit auseinander. Ein älterer Herr zog in Leck wie selbstverständlich seinen Stoff-Schutz aus der Jackentasche: „Ich bin vorsichtig, halte alles aber ein wenig für übertrieben“.

Man schütze mit dem Masken-Tragen ja auch die Mitmenschen, das sei eine reine Respektfrage, hieß es an anderer Stelle. Ein Schal zur Abdeckung müsse reichen, sagte eine Einkaufende, ein Mann zückte ein Attest heraus: „Aus medizinischen Gründen bin ich raus….“.

Vierjähriger findet seine Maske „toll“

Der vierjährige Sohn einer jungen Familie wollte unbedingt eine Maske anziehen, obwohl Kinder erst ab sechs Jahren dazu angehalten sind. Das finde er toll, begründete die Mutter.

„Die Kunden gehen mit der neuen Situation diszipliniert um“, bescheinigte Famila-Warenhausleiter Kristian Diederichsen. Obwohl die Maskenpflicht für Mitarbeiter eigentlich nicht greife, habe das Unternehmen diese für seine Angestellten in einigen Bereichen und zu Stoßzeiten eingeführt: „Um bestmöglichen Schutz für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten“.

Kunden halten sich ausnahmslos bedeckt

In einem anderen Geschäft in Leck pirschte der Postbote zielstrebig zu einem Tisch, um dort ein Päckchen abzulegen – natürlich mit Maske. Vorbildlich! Monika Friedrichsen von „Kuster Moden“ hob den Daumen: „Die Kunden kommen ausnahmslos mit Bedeckungen!“

Die Fachverkäuferinnen der Deezbüller Bäckerei Sönke Petersen in Leck haben ebenfalls die Anweisung, mit Masken zu bedienen. Das gleiche gilt teilweise für die Edeka-Angestellten in Leck, zumindest für die mit direktem Kundenkontakt. Geschäftsinhaber Sven Lück lobte: „Die Leute sind vernünftig, ordentlich und akzeptieren die Maßnahme. Man sieht: Es funktioniert!“

Ein bisschen spät?

Die „staatlich verordnete Vermummung“ freute zwei Freundinnen nicht, auch wenn sie sich an den Mundschutz halten. Sie monierten: „Das ist ein bisschen spät, es hätte viel früher geschehen müssen!“

„Was soll man machen, da müssen wir durch“, zuckten andere mit den Schultern. Hauptsache, man halte weiterhin genügend Abstand, wünschten sich alle. Manche achteten sehr darauf, winkten Bekannten zu und riefen: „Bleib‘ gesund!“

Fotos ohne Maske

Ausnahmen von der Regel muss es bei Iris Jensen geben: Die Fotografin aus Leck darf seit vergangener Woche ihr Atelier in der Birkstraße wieder öffnen, strenge Abstands- und Hygiene-Auflagen inklusive. Allerdings: Die wenigsten Kunden dürften ein Foto mit Schutzmaske wünschen.

Auch widerspricht ein halb verhülltes Gesicht ganz klar den Anforderungen für biometrische Passfotos. Sie dürfen die Maske also gerne vor Ort für die Fotos ablegen.

Und es ist unangenehm, wenn es kein anderer macht, da spielen auch Eitelkeiten eine Rolle. Aber wenn es alle machen müssen, wird es einfacher. Iris Jensen, Fotografin in Leck

Doch selbst wenn ihre Kunden in der Regel keine Masken tragen werden können, hält die Fotografin eine generelle Pflicht im Einzelhandel für richtig und wichtig. „Keine Frage: Masken – auch aus Stoff – verhindern, dass weniger Tröpfchen an die Umgebung abgegeben werden“, sagt die Fotografin.

Es sei zwar ungewohnt, mit einem Fremdkörper vor Mund und Nase herumzulaufen. „Und es ist unangenehm, wenn es kein anderer macht, da spielen auch Eitelkeiten eine Rolle. Aber wenn es alle machen müssen, wird es einfacher.“

Alles nach Vorschrift in Niebüll

Auch in Niebüll waren am Mittwoch nahezu alle Nasen und Münder im Einzelhandel hinter Masken verborgen. „Es läuft alles nach Vorschrift“, sagte der Niebüller Edeka-Inhaber Ove Lück.

Viele Mitarbeiter standen bereit, um zu helfen. Die Kunden waren alle gut ausgerüstet. Generell gilt: Wer ein Attest wegen Lungenkrankheit etc. vorweisen kann, darf ohne Maske rein. Die Zahl der Kunden ist begrenzt, richtet sich nach der Quadratmeterzahl.