New Yorker Club-Atmosphäre

Zwei Musiker der internationalen Klasse im Leck Huus

von shz.de

30. Mai 2019, 14:24 Uhr

Leck | Der renommierte Jazz-Gitarrist Ulf Meyer und der international erfolgreiche Kontrabassist Martin Wind kamen für einen Abend zusammen. Beide stammen aus Flensburg, sie sind trotz zahlreicher eigener Projekte Duo-Partner seit über 25 Jahren. Zu Beginn und nach dem Konzert gab es zahlreiche Gespräche.

Die Leck Huus-Gastgeber hatten mit Stehlampe und Sessel eine gemütliche Stimmung gezaubert, sodass bald New Yorker Clubatmosphäre aufkam. „Wie Zuhause“ konnte sich Martin Wind fühlen: Er bekam vor 23 Jahren ein Stipendium und ist seit 1997 Dozent an der Jazzabteilung der New York University. „Es ist toll, ein Teil der extrem kreativen New Yorker Musikszene zu sein“, bekennt er. „Ich lebe meinen Traum!“

Tatsächlich musiziert er mit allen lebenden Jazzgrößen, ist in Europa mit Philippe Catherine auf Tour und kommt dennoch gern in den Norden. Denn hier findet er seinen Kumpel Ulf Meyer, der zunehmend als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker für Film-und TV-Musik arbeitet.

Der Abend wurde zum Fest zweier aufeinander eingestimmter Könner, ein faszinierender Schlagabtausch ebenbürtiger Solisten, der nie in Eile ausartet. Sie haben in ihrer unglaublichen Lässigkeit alle Zeit der Welt.

Denn dann geht es mit „Blackbird“ der „Beatles“ in die Vollen. Die Musiker bauen die feine Grundmelodie mit intelligenten Improvisationen immer wieder aus, erfinden ein neues Drumherum, ohne aber die Seele des Originals zu verändern. Das produziert unzählige Fingerläufe, die aber nicht ermüden, da Rhythmik und Melodie immer wieder variiert werden.

Mit jedem Ton spürt man Emotion, die Nerven klirren.

„Ich habe eine Melodie im Kopf“, sagt Ulf Meyer, „Ich muss sie dann nur noch aufschreiben, ausbauen und zusammenfügen mit anderen Versatzstücken.“ Ein Phänomen, dieser Mann, der nie ein Konservatorium besucht hat.

„Ich habe immer versucht, etwas nachzuspielen, bis ich es konnte“, lautet sein Lehrsatz. Der Sound erzeugt Bilder im Kopf, wie fast bei allen anderen Stücken auch. Ulf Meyer und Martin Wind legten nach: Auf der neuen CD „Licorice and Beer“ haben sie fabelhafte Stücke eingespielt, mit denen sie die Lecker Musikfreunde weiter verwöhnten. Man hätte den beiden noch stundenlang zuhören können“, sagte ein Freund aus alten Tagen.