Neustart im Pavillon

Nach der Corona-Zwangspause öffnet heute auch Lecks Café im denkmalgeschützten Gebäude wieder

18. Mai 2020, 16:50 Uhr

Südtondern | Seit dem 18. Mai dürfen Restaurants und Cafés –mit Einschränkungen – wieder öffnen. Am heutigen Dienstag wird auch „Bei Sonja im Pavillon“ der Betrieb wieder aufgenommen. Von dienstags bis sonntags können die Gäste wieder in Lecks Denkmalgeschütztem Gebäude Kaffeespezialitäten und selbst gebackenen Kuchen genießen. Zunächst mit eingeschränkten Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr. „Wichtig ist, dass die Gäste zur linken Tür hereinkommen und sich bei mir anmelden, alles Weitere wird dann vor Ort besprochen“, sagt Inhaberin Sonja Bandorski. Wenn sich die ganze Situation eingespielt hat, werden die Öffnungszeiten verlängert, dann wird auch abends länger geöffnet sein. „Aber erst mal wollen wir mit dem Altvertrauten in die neue Situation starten.“ Zunächst werde es drinnen wie draußen jeweils etwa sechs bis sieben Plätze geben.

Die Corona-Zwangspause hat die Café-Betreiberin dazu genutzt, eine Röstausbildung zu machen. „Jetzt freue ich mich darauf, meine Gäste wieder verwöhnen zu dürfen. Es ist Rhabarberzeit, da werde ich meinen Lieblings-Rhabarberkuchen backen“, kündet Sonja Bandorski an.