Umfrage : Neugier, Frust und Hoffnung: Das sagen Menschen aus Südtondern zur US-Wahl

Umfrage: Was sagen Menschen in Südtondern zum Ausgang der US-Wahl?

08. November 2020, 14:28 Uhr

Niebüll | Es ist schon ziemlich verrückt: Der amtierende US-Präsident Donald Trump bezeichnet sich als Wahlsieger, noch bevor alle Wahlzettel gezählt worden sind. Und auch wenn Joe Biden mittlerweile als gewählter Präsident gefeiert wird, so scheint das Drama noch lange nicht zu Ende.

Wie sehr bewegt das Ereignis die Bürger in Südtondern? Gerade die Älteren sind noch vom Vorbild USA, dem „Land der Freiheit, dem Land der ungeahnten Möglichkeiten“ geprägt, haben John F. Kennedy zugejubelt.

Während sich andere – auch jüngere – Niebüller bei einer Umfrage unserer Zeitung zur US-Präsidentschaftswahl sehr bedeckt hielten und sich lieber nicht äußern wollten, gab es klare Kante von Frank Steinauer (ehemals Seniorenbeirat der Stadt): „Mich erschüttert wie mit den demokratischen Spielregeln umgegangen wird."

In seiner Jugend hätten die USA als ein Vorbild in Sachen Demokratie gegolten. „Die Signalwirkung auf andere Staaten – ich nenne sie einmal Wackeldemokratien – kann fatal sein.“

Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt äußert sich differenziert. „Zu den Akteuren und hier speziell dem derzeitigen Präsidenten mit seinem fast kindisch trotzigen Verhalten erspare ich mir einen Kommentar. Obwohl schon dieser Satz fast eine Beleidigung von Kindern ist. Die dürften so sein, ohne das man an ihnen zweifelt. Nein, was mich am meisten erschrickt ist die Wahrnehmung, wie ein vermeintlich urdemokratisches Staatsgefüge wie die USA innerhalb nur einer Wahlzeit durch seinen Präsidenten ins Wanken gerät, und erst jetzt unter der Wahlauszählung mehr und mehr Leute aus den eigenen Reihen sich zum offenen Widerspruch trauten. Soviel Macht wie offenbar beim US-Präsidenten liegt, darf niemals bei nur einer Person liegen.“

Die vergangenen vier Jahre hätten die destruktive Variante der Amtsausübung“ gezeigt, so Bockholt weiter. „Die mir egal sein könnte, wenn die Auswirkungen dieser Amtsführung sich nur auf das eigene Land beschränken würden. Das ist aber nicht der Fall. Der Porzellanladen ist viel größer als die USA selbst. Und ich habe keine Stimme das zu ändern. Das ist mein ganz persönlicher Frust an dieser Wahl.“

Der Deezbüller Autor Hermann Markau sieht sich als Zuschauer in einem Schauspiel: „Mich als Nordfriesen und spirituell interessierten Menschen tangiert das Theater um die US-Wahl gerade mal peripher. Andererseits bin ich auch neugierig und vergnügungssüchtig. Und dann ist das ganze ein schön inszeniertes und spannendes Medienspektakel. Abgesehen davon ist Trump sicherlich nicht ganz klar im Kopf.“

Auch der Dagebüller Bürgermeister Kurt Hinrichsen hat einen klaren Standpunkt: „Das ist doch nicht demokratisch, was Donald Trump da macht. Die Wahl einfach nicht anerkennen, obwohl gewählt worden ist, geht gar nicht. Für mich ist Donald Trump ein Schauspieler, der nicht weiß, was er redet.“

Der Niebüller Stadtvertreter Holger Jessen ging von vornherein davon aus, dass Joe Biden gewinnt. Er gibt zu bedenken: „So schnell wird sich nichts ändern.“ Er hofft, dass ein Präsident Biden die Spaltung der US-Gesellschaft überwindet, die medizinische und soziale Grundversorgung sicherstellt.

Auch Gerd Vahder, ehemals Schulleiter in Risum-Lindholm, beobachtet die Wahl in den USA mit großem Interesse. Er sieht es so, dass auch bei einem Präsidenten Joe Biden, die Divergenzen zwischen USA und Europa bestehen bleiben. „America first“ werde weiterhin gelten, ist er sich sicher. „Das gilt auch für das Weiterbestehen der Nato“, sagt Vahder. „Hier sind die Standpunkte der beiden Kandidaten ähnlich.Das transatlantische Verhältnis muss neu definiert werden“, so der Braderuper.

Er meint, dass Europa selbstständiger und autonomer handeln müsse. Als Vorteil sieht es Gerd Vahder, dass der Tonfall wieder zivilisierter wird. „Wir werden hoffentlich wieder einen vernünftigen, sachlichen und respektvolleren Umgang miteinander pflegen.“