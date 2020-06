Neues Leben auf dem Rathausplatz: „Musik-Hot-Spot“ geplant

Avatar_shz von shz.de

28. Juni 2020, 11:54 Uhr

niebüll | Im Musikwinkel in der Deezbüller Straße kamen Kulturaktivisten, Musiker und Interessierte in den Übungsraum der früheren Färberei in Deezbüll. Synje Lüders-Norland, Vorsitzende des neuen Vereins „Neue Färberei“, hatte zum Treffen eingeladen. Die Gründerin, die im Sinne ihres Vaters aus dem Gründerzeithaus ein Kulturzentrum machen möchte, berichtete über verschiedene Aktivitäten. An Ideen mangelt es nicht. „Ich habe die Idee, auf dem Rathausplatz eine Auftrittsmöglichkeit für Musiker oder Künstler einzurichten.“

Die Stelle, die sich zum Beispiel nahe der Figur „Die Mütterliche“ vor dem Rathaus befinden könnte, soll farblich gekennzeichnet werden. „Das ist technisch relativ einfach“, so die Sängerin. „Der Raum würde als Musik-Hot-Spot erkennbar sein.“ Der weitere Plan sei, dass zu bestimmten Zeiten, wie beim Wochenmarkt, Live-Musik läuft. „Das wäre auch eine Attraktion für den Markt“, ist sich die kreative Deezbüllerin sicher. Über mögliche Anschlüsse könne noch gesprochen werden.

Synje Lüders-Norland freut sich riesig, dass Bürgermeister Wilfried Bockholt die Idee grundsätzlich für gut befindet. In der Anfangsphase wolle sie dafür sorgen, dass regelmäßig Musiker kommen. Danach könne es „von selbst laufen“. Eine Zusammenarbeit mit der „Offenen Bühne“, die ebenfalls das Konzept der freien, auch spontanen Auftrittsmöglichkeit verfolgt, ist angedacht. In einem weiteren Schritt plant die rührige Kulturfrau eine Kooperation mit dem neuen „Hotel Landhafen“. Hotelchef Christoph Brunk ist an kulturellem Leben ebenfalls stark interessiert. So hatte er im großzügigen Gastraum schon das „Friesische Theater“ zu Gast und präsentierte zu Silvester die Niebüller Schauspieler Diana und Wolfgang Welter mit „Dinner for one“. „Der Gastraum hat eine Empore, die sich als Bühne eignet“, verrät Synje Lüders-Norland.

Mit der Konzertreihe im Namen der „Neuen Färberei“ hofft sie auf weitere Publicity. Christoph Brunk reagierte mit Begeisterung und hatte gleich weitere Vorschläge: „Im weiträumigen Gartengelände mit Seelandschaft und Strand ließe sich ein kleines Festival organisieren.“ Alles könnte natürlich erst in der Nach-Corona-Zeit realisiert werden. Aufgrund der Pandemie hat sich in Sachen Gesamtgebäude Deezbüller Straße noch nichts ergeben. Der Anlass für Lüders-Norlands Engagement ist unter anderem, dass das gründerzeitliche Haus mit Erker und kleinem Turm zunehmend verfällt. Wie berichtet, sollen dort in einem künftigem Kulturhaus Räume für Künstler und andere kreative Leute entstehen.

Es gäbe Platz zum Treffen und Diskutieren, verbunden mit Ateliers und Werkstätten. Als eine Ur-Deezbüllerin über das Nordfriesland Tageblatt davon erfuhr, schrieb sie einen rührenden Brief aus Kiel. „Ich bin in dem Haus 1937 geboren worden, verlebte dort eine schwere, aber glückliche Kindheit. Mein Großvater Jens Friedrichsen hatte das Haus um 1900 gebaut. Mein Vater Ingwer Detlef wurde dort 1908 geboren.“ Dort lebte die Familie bis 1959, ehe ein Teil nach Kiel verzog.

Die frühere Nordfriesin hat noch Kontakte in die Heimat; es gibt sogar Klassentreffen. „Sie wünscht dem Projekt alles Gute“, sagte Synje Lüders-Norland hocherfreut. „Ich finde, sie wird unser erstes Ehrenmitglied.“