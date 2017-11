Hilfe in Niebüll : Neues Hören, neues Glück

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

von Arndt Prenzel

erstellt am 07.Nov.2017 | 13:30 Uhr

Vlad Korpan gehört zu den ersten weißrussischen Kindern, die nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl nach Niebüll kamen. Heute ist er selbst Vater, lebt und arbeitet in Minsk – und kam nach einer zehnjährigen Pause wieder einmal nach Niebüll. „Er hat den Kontakt über Facebook gesucht und uns gefunden“, freut sich seine frühere Gastgeberin Sonja Petersen aus Stedesand.

Von 1999 bis 2005 kam der jetzt 23-Jährige nach Nordfriesland. „Wir haben ihm damals schon ein Hörgerät angepasst“, erklärt Paul Martin Nissen von der Niko-Nissen-Stiftung. „Damals haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt!“ Perfiderweise hat der weißrussische Machthaber Aljaksandr Lukaschenka später Kindern unter sieben Jahren die Ausreise verweigert. „Dabei muss man bei Hörschädigungen in den ersten Lebensmonaten testen“, sagt der Experte. Die Niko-Nissen-Stiftung hat daher den Schwerpunkt der Versorgung und Untersuchungen per Hilfe zur Selbsthilfe nach Pinsk in Weißrussland gelegt. Labortechniker wurden ausgebildet, Ärzte geschult. Das zeigt Wirkung: Vlad Korpan kann daher nach fachkundiger Untersuchung verkünden, dass seine beiden Kinder keine Schädigungen haben.

„Muss auch nicht sein“, sagt Paul-Martin Nissen. „Es kann angeboren sein, oder aber es ist auf das Reaktorunglück zurückzuführen. Die Zahlen steigen erst jetzt – es sind eben Spätfolgen.“ Rund 75 000 Tschernobyl-Kinder aus Weißrussland kamen nach 1986 nach Europa. Nun kommen die allerersten Kinder zurück nach Niebüll, Dolmetscherin Nadja Haag-Andresen begleitet auch Kostja (besucht Brigitte Hansen in Uphusum) und Alina (zu Gast bei Katrin Rabe-Bär in Leck). Natürlich statten sie wie Vlad Korpan Frauke und Paul-Martin Nissen im Geschäft einen Besuch ab. Der junge Weißrusse erhält jetzt ein neues Hörgerät. Bei der Untersuchung ist auch Inhaber-Sohn Martin Nissen dabei. Er entdeckt gleich eine Entzündung im Ohr. „Oh, da müssen wir gleich etwas tun“, sagt er. Vater Paul-Martin Nissen eilt um die Ecke, um direkt einen Termin zu arrangieren. „Das bekommen wir alles vor der Abreise noch hin“, freuen sich die beiden Akustik-Spezialisten, ehe sie mit der Untersuchung und Anpassung fortfahren.

Freude bei allen Beteiligten: Auch Vlad Korpan strahlt gemeinsam mit den Gastgeberinnen Sonja Petersen und Tochter Laura Petersen. „Hier in Niebüll habe ich echte Freunde fürs Leben gefunden.“