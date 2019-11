Neues Haus KoMeT wird gebaut

Baustart des neuen Domizils für mehrfach behinderte Menschen ist im Frühjahr / Gemeinde Lübke-Koog spendet dafür 20.000 Euro

13. November 2019, 15:27 Uhr

niebüll | Es ist ein besonderes Haus, ein besonderes Angebot, eine große Herausforderung – entstanden aus der Initiative betroffener Eltern. Gemeint ist das Haus KoMeT in Niebüll. Dort werden Menschen mit so genannten cerebral bedingten sensorischen, motorischen und Mehrfachbehinderungen aller Altersgruppen betreut und in ihrer Selbstständigkeit gefördert. Eng eingebunden in diesen Prozess sind deren Eltern und Angehörige sowie gesetzliche Betreuer, Mitarbeiter in Behörden und Diensten. Das derzeitige Domizil der Einrichtung im Schützenring ist der Nachfrage nicht mehr angemessen. „Es ist zu klein für unsere Klienten und auch nur mehr oder weniger barrierefrei“, sagt Moritz Eidner von „KoMeT – Konduktiver Verein“. Daher sind seit Anfang des Jahres die Pläne und die Finanzierung für einen Neubau festgezurrt worden.

„Der Bauantrag ist gestellt, das Finanzierungskonzept steht im Groben. Um die Kreditsumme überschaubar zu halten, sind wir aber auch auf Spenden angewiesen“, sagt Moritz Eidner. Eine äußerst großzügige ist nun eingegangen – über 25.000 Euro. Damit übernimmt die Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog in Kooperation mit der Firma SPR Energie die Gesamtkosten für die Installation einer Photovoltaik-Anlage für den Neubau des Haus KoMeT.

Wie ist es dazu gekommen? Auf der Suche nach Fördermöglichkeiten wurden einige Stiftungen der Region angefragt, auch die des Lübke-Koogs. „In der befindet sich kaum noch Kapital, aber als Gemeinde würden wir das Projekt gerne unterstützen“, lautete die Antwort von Bürgermeister Christian Nissen. „Es ist ein so wichtiges Angebot von überregionaler Bedeutung. Dafür engagieren wir uns mit Blick auf die Nachhaltigkeit gerne“, sagt der Bürgermeister der direkt an die Nordsee grenzenden Gemeinde, die durch die regenerative Energien seit vielen Jahren gute Einnahmen erzielt. Die Förderung sieht Christian Nissen als sinnvolle Fortsetzung der Bemühungen „um eine natürliche Energiegewinnung und zugleich als einen Beitrag des sozialen Engagements in der Region“. Der Beschluss für die Förderung wurde in der Gemeindevertretung einstimmig gefasst. Im August besuchten die Kommunalpolitiker das „Sommercamp“ des Haus KoMeT, um sich das Wohnprojekt und die Förderung der jungen Menschen vor Ort anzusehen. Die Firma SPR Energie aus Rodenäs machte zur Spende ein kostengünstiges Angebot: Sie verzichtet auf jeglichen Gewinn bei der Anschaffung und spendet die Arbeitsstunden für den Einbau der Anlage; so ergibt sich eine Fördersumme von 25.000 Euro.

„Uns hat dieses großzügige Engagement total überrascht, wir freuen uns riesig“, sagt Moritz Eidner. Mit dem Projekt „Haus KoMeT – Wohnen und individuelle Lebensgestaltung für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen“ soll eine Lebensform für körper- und mehrfachbehinderte Menschen geschaffen werden, die Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse und Entwicklungsbereiche der Bewohner nimmt und zugleich eine möglichst aktive Teilhabe ermöglicht. „Es soll ein Zuhause entstehen, das den behinderten jungen Menschen ein optimales



Umfeld bietet und sie in einem möglichst selbstbestimmten Leben unterstützt“, erläutert Moritz Eidner das Konzept.

Nachdem im November 2016 eine Übergangsform des ambulant betreuten Wohnens im Osterweg für drei körper- und mehrfachbehinderte junge Menschen geschaffen wurde, soll das neue Wohnhaus Platz für zehn Klienten bieten.

Im Ulmenweg – in direkter Nachbarschaft zur Carl-Ludwig-Jessen Schule – sei bereits ein optimales Grundstück gefunden worden. In Zusammenarbeit mit einem Niebüller Architekturbüro seien die Baupläne erstellt und an den Bedarf der künftigen Bewohner angepasst worden. Baustart soll im Frühjahr sein.