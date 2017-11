Tourismus in Dagebüll : Neues Ferienhausgebiet genehmigt

vergrößern 1 von 1 Foto: werner 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 08.Nov.2017 | 11:58 Uhr

In Dagebüll boomt der Tourismus. Die Übernachtungszahlen in dem nur 900 Einwohner zählenden Ort haben sich binnen weniger Jahre verdoppelt, die Immobilien-Preise steigen rasant. Von der zunehmenden Beliebtheit bei Urlaubern möchte Dagebüll weiter profitieren – und hat daher in der Gemeindevertretersitzung am Montagabend grünes Licht für ein weiteres Ferienhausgebiet gegeben. 19 Einzelhäuser, zwei Doppelhäuser und drei reetgedeckte Häuser sollen bereits ab Mitte des kommenden Sommers in die Vermietung gehen. „Die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse sind einstimmig gefallen – wir freuen uns, dass es mit Dagebüll touristisch weiter aufwärts geht“, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Ingwersen.

Das neue Ferienhausgebiet, das wie die bisherigen vom Unternehmen Richardsen geplant und realisiert wird, soll sich östlich an die bisherige Siedlung der bunten Holzhäuser für Urlauber anschließen; es liegt damit zwischen der Nordseestraße und dem Hauptsielzug. Mit der neuen baulichen Tourismus-Offensive erhöht sich der Bestand an Ferienhäusern laut Auskunft des Bürgermeisters nochmal um rund 25 Prozent auf 110 Einheiten. Zu den bisher rund 1000 Übernachtungsbetten kommen nochmal 100 hinzu.

Anders als viele Angebote im Altbestand sind die Unterkünfte in den neuen Ferienhäusern nicht nur im Sommer beliebt. Nach Auskunft von Juniorchef Nils Richardsen waren diese auch im Oktober nahezu ausgebucht, ähnlich sieht es über Weihnachten und Silvester aus. „Das ist für uns ein neuer Trend. Durch die Ferienhäuser ist Dagebüll auf dem Weg zur Ganzjahres-Destination“, sagt Hans-Jürgen Ingwersen. Daher sei er froh, dass die Planungen „jetzt konkret werden.“

Einstimmig fiel sowohl das Votum für den Auslegungsbeschluss für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nummer 16 als auch der zur dritten Änderung des Flächennutzungsplans aus, der dieses Gebiet bisher als landwirtschaftliche Fläche ausweist. Nun folgt die Anhörungsfrist der Träger öffentlicher Belange. Danach – so hofft Ingwersen – können während der Sitzung am 19. Dezember die Satzungsbeschlüsse gefasst werden. Nach weiteren Formalien bestünde dann Anfang des Jahres Baurecht.

Die für die Erweiterung und damit erwartete Zunahme der Gästezahlen erforderliche Infrastruktur wurde mit der in diesem Sommer fertiggestellten zweiten Laden- und Restaurantzeile bereits geschaffen – ebenfalls mit bunten, roten Holzfassaden versehen und auch von demselben Investor realisiert. „Am Wochenende gab es im Sommer dort schon einige Male kaum noch einen freien Tisch, in der Woche können in den dortigen gastronomischen Betrieben aber noch gut weitere Gäste bewirtet werden“, sagt Ingwersen.

Vor der Sitzung fand die nur schwach besuchte vorzeitige Bürgerbeteiligung zu dem Projekt statt. Angeregt wurde der Bau eines weiteren Spielplatzes. Dazu der Bürgermeister: „Im Frühjahr wird ja ein weiterer Spielpaltz westlich der neuen Ladenzeile errichtet werden. Zudem planen wir im Zuge der möglichen Errichtung eines Campingplatzes einen weiteren Spielplatz.“ Eine positive Nachricht gab es während der Sitzung für den Ortsteil Fahretoft. Die Sanierung der dortigen Sporthalle soll noch im November abgeschlossen sein.