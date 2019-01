Lecker Gemeindepartnerschaften : Neuer Vereinschef ist Frühaufsteher

Der frisch gebackene Vorsitzende steht allen zur Verfügung. Und zwar morgens ab 5.30 Uhr.

von shz.de

31. Januar 2019, 13:18 Uhr

Der Verein Lecker Gemeindepartnerschaften hat einen neuen Vorsitzenden: Karl Christian Springer (68) tritt das Amt mit Zuversicht und Elan an: „Ich stehe allen gern zur Verfügung – morgens ab 5.30 Uhr.“ Er tritt in die Fußstapfen von Harald Eis. Dieser hatte sich nach drei Jahren nicht mehr als Vereinschef zur Verfügung gestelllt.

Der Neue ist nicht neu im Vorstand: Karl Christian Springer war bislang Kassenwart, diesen Posten übernimmt nun Karsten Hansen, Schriftführer bleibt Heinz-Dieter Leipholz. Die Wahlen gingen flott über die Bühne, die Mitgliederzahl zeigt mit 44 Personen einen leichten Aufwärtstrend und die Kasse sieht gut aus.

Neben dem Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 3000 Euro, den Mitgliedsbeiträgen und der 500-Euro-Spende der Bürgerstiftung „Miteinander –. Füreinander“ erwirtschafteten die Mitglieder selber einen ordentlichen Batzen der Einnahmen. So organisierten sie zwei Bingo-Abende in Ladelund und verkauften im Weihnachtsdorf unermüdlich Punsch und Waffeln. „Wir sind rührig und das werden wir auch bleiben“, versicherte Karl Christian Springer.

An die Aktivitäten 2018 erinnerte die 2. Vorsitzende Herle Forbrich. Der Höhepunkt war zweifellos der Nospa-Nordsee-Cup. Je eine Jugendmannschaft aus Birstonas/Litauen und Skarszwewy/Polen kickten beim Pfingstturnier kräftig mit. Eltern, Trainer und Betreuer sowie die jungen Fußballer durften ihre Betten in der Turnhalle der Dänischen Schule aufbauen. Die offiziellen Delegationen aus beiden Partnerstädten wurden von Bürgermeister Andreas Deidert im Rathaus empfangen. Bei traumhaftem Wetter stapften die Gäste außerdem durch das Watt und zeigten sich überaus begeistert vom Ausflug in das Unesco-Weltnaturerbe. Die Vereinsmitglieder standen allen Besuchern hilfreich und betreuend zur Seite.

Weiterhin erzählte Herle Forbrich von Fahrten und Hilfstransporten nach Birstonas und Boleslawowo, bei denen neue Kontakte geknüpft und vertieft wurden. Der Wunsch aller ist, künftig insbesondere die Jugendarbeit zu intensivieren.