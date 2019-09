Sprakebüll : Neuer Straßenname: Storchennest contra Friesenweg

Avatar_shz von Dorthe Arendt

17. September 2019, 14:54 Uhr

Sprakebüll | Am Storchennest, Friesenweg oder Up de Mistpol? Sprakebülls Gemeindevertreter hatten während ihrer jüngsten Sitzung die Qual der Wahl; galt es doch, der Straße im Neubaugebiet an der Achtruper Straße einen Namen zu geben.

Bürgerbeteiligung

Dafür waren die Einwohner der Gemeinde zuvor dazu aufgerufen worden, Vorschläge einzureichen. Das Ergebnis präsentierte nun Bürgermeister Karl-Richard Nissen der Versammlung. Der Gemeindechef machte keinen Hehl daraus, dass er selbst den Begriff „Storch“ als Teil des neuen Straßennamens favorisierte.

Den Storch anlocken

Wie übrigens die Mehrheit der Ideengeber auch: Gleich sechs Mal waren Vorschläge wie „Am Storchennest“, „Storchenbogen“ oder „Adebarweg“ laut Nissen vorgeschlagen worden. „Vielleicht locken wir damit den Storch an“, philosophierte der Bürgermeister und verwies auf den Umstand, dass Tinningstedt nach Jahrzehnten eines verwaisten Nestes jetzt wieder Storchennachwuchs verzeichnet wurde.

In Gedenken an Familie Fries

Die Mehrheit der Gemeindevertreter jedoch folgte einer anderen Idee, die auch immerhin vier Mal unter den Vorschlägen gewesen war: Nämlich „Fries“ in den Straßennamen zu integrieren. Damit werde nicht nur einen Bezug zur Region hergestellt, sondern „auch zum Hof, der dort einmal stand“, wie Gemeindevertreterin Astrid Nissen es ausdrückte.

Mit sechs Ja-Stimmen bestimmten die Sprakebüller Gemeindevertreter mehrheitlich „Friesenweg“ zum Namen der Straße des Neubaugebiets, nur zwei Mitglieder votierten für „Am Storchennest“. Vorschläge wie „Aublick“, „Kätes Straat“ oder „Milchstraße“ waren schon vorab nicht in die engere Wahl gekommen. Auch „Up de Mistpol“ (Auf dem Misthaufen) hatte keine Chance: „Da will keiner wohnen, denke ich mal“, so Bürgermeister Nissen.

Gleichwohl: Die ersten Häuslebauer in spe hatten schon ernsthaftes Interesse bekundet, als die Straße noch namenlos war. Der erste Kaufvertrag ist inzwischen unterschrieben.