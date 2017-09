Gemeinschaftsschule Niebüll : Neuer Schulchef mag Krimis

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

von Arndt Prenzel

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Der neue Schulleiter der Gemeinschaftsschule Niebüll, Peter Sander, fühlt sich nach der Startphase sehr wohl auf seinem neuen Posten. „Ich wurde sehr offen und freundlich aufgenommen, das Team um die kommissarische Schulleiterin Nicole Petersen hat mich bestens eingearbeitet.“ Einige alte Bekannte vom Studium in Flensburg hat er im Kollegium wiedergetroffen.

Der Nachfolger von Hans-Ferdinand Sönnichsen stammt aus Husum. Zunächst machte er eine Tischlerlehre, studierte ab 1996 an der damaligen Pädagogischen Hochschule der Fördestadt Mathematik und Physik. Lehrerstellen waren damals knapp. Daher gründete der 48-Jährige eine private Nachhilfe, die gut lief. Nach Jobs in der Familienhilfe im Jugendamt und in der Sozialarbeit absolvierte Sander sein Referendariat 2002 und landete an der Grund-, Haupt- und Realschule in Henstedt in Dithmarschen. Dort blieb er bis zu diesem Jahr als Lehrer, Konrektor und ab 2012 als Rektor. Eine Familie war längst gegründet. „Ich bin zwischengefahren, wir wohnen in Husum-Rödemis“, sagt Peter Sander.

Als Hobby nennt der Pädagoge Krimis lesen und Campen in Dänemark. Die beiden Töchter sind Hundeliebhaberinnen, so hat die Familie neben einem Border-Collie und einem schwarzen Schäferhund zwei weiße Schäferhunde. „Da muss ich denn schon mal Gassi gehen“, sagt der gemütlich wirkende Nordfriese.

In Niebüll hat er sich beworben, da diese Schule nicht dem demografischen Wandel unterliegt – sprich nicht wie anderswo vielleicht einmal geschlossen wird. „Es ist eine gut funktionierende Schule, die Ausstattung ist toll“, weiß der Husumer. Stärken wie die digitale Welt der neuen Medien will er noch weiter ausbauen. „Mir gefällt der offene Charakter der Schule und der Räume.“ Auch die Kontakte zum Schulträger Stadt Niebüll hat er aufgenommen. „Ich spüre, dass man sich in Niebüll sehr für Schule interessiert“, hat er erkannt.

Die Stadt kennt er durch Freunde. „Niebüll ist eine schöne, beschauliche Stadt, interessant und mit vielen Möglichkeiten.“ Weiterhin fährt Peter Sander mit der Bahn „zwischen“; abends nimmt er eher das Auto. „Zum Glück fahren die Züge morgens bislang pünktlich“, berichtet er lachend. In der Gemeinschaftsschule sind rund 730 Schüler versammelt, die so genannte Regionalschule läuft nächstes Jahr aus; dann bleiben alle Schüler bis zur neunten Klasse zusammen. Seine 56 Kollegen kommen aus ganz Deutschland, mit deutlichem Anteil der Absolventen der heutigen Flensburger Universität.

Die ersten Wochen waren aufregend, aber auch anregend. „Ich freue mich auf diese Herausforderung und bin bereits sehr gern hier“, lautet das abschließende Credo des neuen Schulleiters.