Neuer Kurs für Senioren

Avatar_shz von Vanessa Tabel

20. Januar 2020, 12:56 Uhr

Leck | An der Familienbildungsstätte Leck startet am Montag, 27. Januar, um 10.15 Uhr ein neuer Kurs „Seniorengymnastik – auch im Alter beweglich und fit bleiben“ unter der Leitung von Birger Jensen. Ein leichtes Workout, auch für Ungeübte, um die Beweglichkeit von Rücken und Gelenken zu stärken. Anmeldung bei der Familienbildungsstätte von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr unter Telefon 04662/3904.