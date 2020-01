Neuer Jugendbeirat konstituiert

Schon zum vierten Mal wurde eine Vertretung der jungen Niebüller gewählt – Umwelt und Nachhaltigkeit als Schwerpunkte

Avatar_shz von Anja Werner

24. Januar 2020, 13:09 Uhr

niebüll | „Bringt euch ein, mischt kräftig mit, ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Mit sichtlicher Begeisterung gratuliert Bürgervorsteher Uwe Christiansen am frühen Donnerstagabend den im Ratssaal frisch konstituierten, vierten Jugendbeirat der Stadt Niebüll. „Ich freue mich in der Tat sehr. Für mich ist es selbstverständlich, dass auch junge Menschen die Entwicklung ihrer Stadt mit gestalten“, sagt Uwe Christiansen.

Gleich 19 Kandidaten von allen Niebüller Schulen – natürlich bis auf die Grundschule – fanden sich zur Wahl des Beirats. Die sieben Schüler mit den meisten Stimmen wählten offen und einstimmig Jon Callsen zu ihrem Vorsitzenden. „Ich habe schon vor zwei Jahren versucht, in dieses Gremium zu kommen, weil Mitbestimmung für mich eine sehr wichtige Sache ist“, sagt der 17-jährige Niebüller, der mit dem WiPo-Profil die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) besucht. Einstimmig fällt auch das Votum für Elias Andresen als Vizevorsitzenden aus. Der 18-Jährige wohnt in Süderlügum, geht auf auf die Berufliche Schule Niebüll. „Ich freue mich auf Einblicke in das politische Geschehen. Eventuell möchte ich mich auch als Erwachsener mal politisch engagieren“, sagt er. Genau das erhoffen sich auch die Mitglieder der Stadtvertretung. „Vielleicht geht es für einige von euch auch in den Kreis-, Land- oder sogar Bundestag“, sagt Uwe Christiansen.

Zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wird Jonna Brodersen von der FPS gewählt. Warum hat sich die 17-Jährige beworben? „Weil ich so viel Gutes von unseren Vorgängern gehört habe.“

„Ich möchte mich für die Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzen, etwas für meine Stadt tun“, nennt der 17-jährige Alireza Salehfar von der Gemeinschaftsschule seine Motivation für die Kandidatur. Riccardo Morabito möchte sich „total gerne politisch engagieren“. Mit Leidenschaft sei der 16-jährige aus Klanxbüll auch Schülersprecher an der FPS.

Gonne Ebsen (18 Jahre) aus Risum-Lindholm, der auf die Berufliche Schule geht, findet: „Beschweren kann sich jeder, aber sich engagieren wollen nur wenige. Ich finde es super, die Chance zum politischen Mitwirken zu bekommen.“ Die 16-jährige Tale Henningsen aus Aventoft, ebenfalls von der FPS, freut sich schon auf den Besuch der Ausschüsse, vor allem der Stadtvertretung.

Diese tagt bereits am kommenden Donnerstag, zwei Tage zuvor bereits der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales – das wichtigste Fachgremium für den Kinder- und Jugendbeirat. Daher wird im Sitzungssaal des Rathauses gleich festgelegt, welche Mitglieder in welchen Fachausschuss und in die Stadtvertretung gehen. Diese werden dann geladen und haben während der Sitzungen auch Rederecht.

Während dieser Abstimmung kommt auch Bürgermeister Wilfried Bockholt zum Gratulieren in den Ratssaal. Er nimmt sich Zeit, fürs Kennenlernen und um Fragen zu beantworten. Auch Bockholt betont, wie wichtig das Gremium für Niebüll ist.

Gibt es schon Schwerpunkte, die der Jugendbeirat in seiner Amtszeit in den kommenden beiden Jahren angehen will? Alle sind sich einig: „Auf alle Fälle Umwelt und Nachhaltigkeit.“ Da haben die Vorgänger unter anderem mit ihrer Anti-Plastik-Kampagne schon sehr gute Vorarbeit geleistet.