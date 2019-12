Neuer Amtsdirektor ist vereidigt

Dr. Wolfgang Sappert wird am 18. März offiziell höchster Verwaltungschef Südtonderns – zum Amt bekannt hat er sich schon jetzt

Dorthe Arendt

11. Dezember 2019, 16:31 Uhr

Niebüll | Ein Hauch der Veränderung begleitete die letzte Sitzung des Amtsausschusses in diesem Jahr: Während der aktuelle Amtsdirektor Otto Wilke am Rednerpult Mitteilungen machte, saß sein Nachfolger Dr. Wolfgang Sappert frisch vereidigt im Zuschauerrang.

Der neue Amtsdirektor tritt seinen Dienst zwar erst im März an, wenn sein Vorgänger Otto Wilke in den Ruhestand geht. Auf eigenen Wunsch wurde Sappert aber bereits jetzt zum Beamten auf Zeit ernannt und vereidigt. „Sehen Sie das als starkes Bekenntnis und als Dank für das vorgeschossene Vertrauen“, so Sappert. Zur Erinnerung: Am 21. September wurde der 53-Jährige in der Nordsee-Akademie in Leck mit überwältigender Mehrheit, genauer 153 von 153 möglichen Stimmen, gewählt.

Seitdem seien drei Monate vergangen, in drei Monaten erfolge der Amtsantritt: „Ich kann also heute eine Art Mini-Halbzeit-Bilanz der Wartezeit ziehen“, sagte Sappert in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses. „Das Ergebnis hat mich sehr gefreut“, bekannte Südtonderns designierter Amtsdirektor und bedankte sich bei den Bürgermeistern und weiteren Vertretern der 30 Amtsgemeinden für die Wahl, aber auch für ihren kommunalpolitischen Einsatz. „Der Unterschied zu meinem Amt ist: Sie machen Ihren Job ehrenamtlich“, richtete Sappert an das Gros der Anwesenden und betonte: Allen ehrenamtlich Tätigen könne nicht genug Respekt und Anerkennung gezollt werden.

„Wir werden gemeinsam Wege beschreiten und Ziele entwickeln, und manchmal werden wir uns auch gegen etwas entscheiden“, setzte Sappert seine Ansprache an die Mitglieder des Amtsausschusses fort. Die Weihnachtszeit sei auch die Zeit der Wünsche, sagte der zukünftige Amtsdirektor und nutzte die Gelegenheit, seine Wünsche für die Zukunft Südtonderns zu äußern: „Ich wünsche mir, dass wir die Kraft haben, auch mutig zu sein und Visionen zu entwickeln. Der Fortschritt der Region hängt davon ab, dass wir eigene Wege beschreiten“, sagte Dr. Wolfgang Sappert weiter. Er wünsche sich eine Verwaltung, in der Service und Bürgernähe gelebt werde sowie Recht und Gesetz gewahrt, aber auch unter Umständen jeder noch so kleine Spielraum gesucht und genutzt werde, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

„Wir wünschen uns, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen“, sagte Südtonderns Amtsvorsteher Ingo Böhm, der ebenso wie der aktuelle Amtsdirektor Otto Wilke, zu den ersten Gratulanten nach Ernennung Wolfgang Sapperts zum Beamten auf Zeit und dem Ablegen des Amtseids gehörte.

Dass der Wechsel an der Spitze der Amtsverwaltung nicht still und leise über die Bühne gehen wird, verrät ein Blick auf den Haushalt für das kommende Jahr: Für 2020 sind 10.000 Euro für den Posten Amtsdirektor-Wechsel eingeplant. „Das soll schon gebührend gefeiert werden“, sagte Bernd Haß von der Fachbereichsleitung Finanzen.