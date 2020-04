Neuer Alltag an der GMS

Abschlussklassen werden nach neuem Sicherheitskonzept unterrichtet

29. April 2020, 18:12 Uhr

niebüll | Wer hätte gedacht, dass sich Schüler nach Schule sehnen? Peter Sander, Leiter der Gemeinschaftsschule Niebüll, berichtet von einer guten Stimmung unter den 168 Schülern, freut sich über ein Kollegium, das hervorragend zusammenhält. Seit dem 22. April läuft in der Gemeinschaftsschule wieder der Schulbetrieb. Hintergrund des Frühstarts sind die Prüfungen für den Ersten Allgemeinbildenden und Mittleren Schulabschluss, die am 11. Mai beginnen.

Derzeit wird in den 9. und 10. Klassen sowie der Flexklasse täglich Deutsch, Mathematik und Englisch in Doppelstunden unterrichtet. „Die Schüler freuten sich sichtlich beim Wiedersehen“, sagt Peter Sander, der jeden Morgen über die Lautsprecheranlage eine freundlich-schelmische Begrüßung spricht. „Heute ist Tag x nach den unvergessenen Corona-Ferien!“ Humor muss sein, ist er sich sicher. Gleichzeitig ist der Schulleiter stolz, dass seine Schüler so gut mitziehen. „Sie haben den Ernst der Lage erkannt und gehen professionell damit um.“

In der Krise gehe es eben auch um das soziale Lernen und eine gesteigerte Eigenverantwortlichkeit. Die Gemeinschaftsschule tue das Ihre dazu: Angefangen von der Einlasskontrolle ab 7.15 Uhr, über die Begrenzung der Klassenräume auf neun Schüler, die Einbahnstraßen durch die Gänge und diverse Desinfektionsstände. Die Pausen werden nicht eingeklingelt, sondern werden im Wechsel gemacht. Der Haupteingang ist nach hinten verlegt, ist komplett getrennt von der Berufsschule, wo ebenfalls Prüfungen laufen. „Das komplette Kollegium hat beim Umbau mitgemacht“, sagt Peter Sander und lässt zusätzlich ein dickes Lob in Richtung Hausmeister Ralf Jensen und Betriebsleiter Hauke Petersen los. „Unwahrscheinlich, was die geleistet haben.“ Wenn die Prüfungen vorbei sind, beginnt ab dem 16. Mai eine neue Phase. Laut Bildungsministerium soll dann eine „Beratung“ angeboten werden, also kein regulärer Unterricht. „Was das genau ist, wissen wir derzeit noch nicht!“ Peter Sander geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Schüler annähernd gleich bleibt.