Neue Paten für 13 Schulklassen

Gesundheitsförderung und Gewaltprävention: Serviceclubs helfen Kindern in Grundschulen mit knapp 11.500 Euro

von ing

01. Februar 2019, 10:56 Uhr

13 Grundschulklassen in Südtondern werden in diesem Jahr neu vom Lions Club, dem Ladies Circle und dem Round Table im Rahmen des Projekts Klasse 2.000 durch Patenschaften finanziell gefördert. Das Projekt Klasse 2.000 ist das bundesweit größte Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung sowie Sucht- und Gewaltvorbeugung an Grundschulen.

Die Kosten zur Teilnahme der Grundschulen an diesem Projekt werden durch Patenschaften aufgebracht. Bundesweit sind die Lions Clubs die wichtigsten Partner der Klasse 2.000. Sie machen das Programm bekannt, engagieren sich bei der Patensuche und übernehmen selbst Patenschaften. „In Südtondern sind wir gemeinsam mit Ladies Circle 16 und Round Table 88 für die Klasse 2.000 aktiv“, erläutert Dieter Schramm, Distrikt-Beauftragter der Lions Clubs Deutschland bei ihren Aktivitäten rund um das Projekt Klasse 2.000 für den Distrikt Schleswig-Holstein und Hamburg. „Ladies Circle 16, Round Table 88 und Lions Club Südtondern gehen mit dem neuen Jahrgang eine weitere finanzielle Verpflichtung in Höhe von 11.440 Euro ein“, sagt Dieter Schramm weiter. „Seit 2008, dem Beginn von Klasse 2.000 in Südtondern, wurden bereits 134 Klassen durch das Programm unterstützt.“ Jetzt kamen je vier Klassen in Niebüll und Leck, drei Klassen in Neukirchen und zwei Klassen in Risum-Lindholm hinzu.

Möglich wurde dieses Ergebnis nicht nur durch den Erlös aus dem Punschverkauf auf den Weihnachtsmärkten in Leck und Niebüll, sondern insbesondere durch den Verkauf des Adventskalenders des Lions Clubs. „Hier möchte ich den Kalender-Initiator Thomas Nissen hervorheben, dessen Engagement für den Adventskalender und damit auch für das Projekt Klasse 2.000 gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, betonten die drei Service-Club-Vertreter vor Beginn einer kleinen Feierstunde in der zu Leck gehörenden Grundschule in Enge-Sande. Danach wurden die neuen Patenschaftsurkunden unterzeichnet und die Feierstunde klang gemütlich mit Kaffee und Kuchen aus.