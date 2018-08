Zwischen Sandkasten und Klettergerüst : Neue Küstenwelt für Dagebüll

Der maritime Spielplatz ist ein weiterer Baustein der touristischen Aufwertung Dagebülls. Die offizielle Einweihung ist am Kindertag am 26. August.

von Anja Werner

16. August 2018, 07:00 Uhr

Da zuckt es auch „großen Kindern“ in den Fingern: Einmal eine Portion Sand mit dem Flaschenzug transportieren, eine kleine Warft auf dem Weg zum Spielhäuschen erklimmen oder mit der Handschwengelpumpe Wasser in Bottiche leiten und danach nach Herzenslust im nassen Sand rum matschen. Ein ganz besonderer Spielplatz wurde in den vergangenen Wochen an der Nordseestraße in Dagebüll fertig gestellt. Offiziell eröffnet wird das Vorzeige-Projekt mit barrierefreien Spielelementen zwar erst beim Kindertag am 26. August. Doch inoffiziell wurde die „Dagebüller Küstenwelt“ bereits gestern zum Spielen frei gegeben. Damit ist nach dem Deichtorplatz ein zweiter großer Baustein der touristischen Aufwertung realisiert worden, mit der die aufstrebende Tourismusgemeinde im Zuge der Deichverstärkung künftig noch mehr Gäste nach Dagebüll locken möchte. „Ein so hochwertiger, besonderer Spielplatz bleibt sicher vielen Urlauberkindern im Gedächtnis – und das sind die Gäste von morgen“, sagt Gerhard Neumann, Sprecher des Handel- und Gewerbevereins (HGV) Dagebüll.

Mit Unterstützung zahlreicher Vereine und Betriebe sowie zusammen mit der Gemeinde richtet der HGV am Sonntag, 26. August, einen Kindertag aus, den es in dieser Größenordnung bisher nicht gegeben hat. Für die fünfte Auflage des Festes wird erstmals die gesamte Fläche zwischen den beiden Ladenzeilen zur Veranstaltungsfläche – inklusive der gesperrten Nordseestraße. Zauberkünstler Jörn Dibbern, Deichschaf Bertha, die Piratenwelt aus Leck, Betti Pinselprinz mit ihrer Kinderschminkstation und die Lederhexe sind nur einige Akteure, die die jungen Besucher von 11 bis 17 Uhr unterhalten sollen. Karussell, Bungeetrampolin und Hüpfburg fehlen auch nicht. Muschelbilder können gebastelt, Enten geangelt und Ponys geritten werden. Bibi’s Bauernhof-Bühne führt den Kinderkrimi „Das gestohlene Ei“ auf, die Tanzschule Liebenow bringt zwischen 15 und 16 Uhr zwei „Vanitiy“-Auftritte auf die Bühne, es gibt einen Riesenseifenblasen-Zauber und die Feuerwehr zeigt von 14 bis 16 Uhr ihr Können. Das gastronomische Angebot bietet auch Erwachsenen eine breite Auswahl, Eltern können zudem auf dem Kinderflohmarkt stöbern oder dort selbst Kleidung und Spielsachen, die nicht mehr passen oder gefragt sind, anbieten.

Wer keinen Parkplatz suchen möchte, nimmt einen Zug der Neg nach Dagebüll. Das Schienenunternehmen bietet von Niebüll über Deezbüll, Maasbüll und Dagebüll-Kirche ein Ticket an, mit dem für zehn Euro die ganze Familie (maximal drei Kinder) hin und zurück fahren kann. „So viele Angebote wären ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren nicht möglich“, betont Andreas Ketelsen, Vize-Vorsitzender des HGV. Hauptsponsor ist der Förderverein der Dagebüll-Niebüll-Touristik.

Höhepunkt der Veranstaltung ist um 11 Uhr die offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes durch Bürgermeister Kurt Hinrichsen. „Auf diesem Platz sind natürlich auch die einheimischen Kinder jederzeit willkommen“, betont er.

Den Verantwortlichen war klar, dass sich die attraktive Küstenwelt nicht so lange würde erfolgreich absperren lassen. „Nach der Setzung des Rollrasens werden wir den Platz daher noch in dieser Woche frei geben“, sagt Gerhard Neumann. Die 600 Quadratmeter große Spielfläche rund um einen fünf Meter hohen Leuchtturm kann also schon früher ausprobiert werden. Deren barrierefreie Elemente sind komplett mit Fallschutzmatten ausgelegt. Für eine Stärkung ist auf dem satten Grün auch eine Picknickecke eingerichtet worden.

Vorgabe für die Errichtung des Spielplatzes, auf dem auf Holzschafen geritten werden kann, war die Vorgabe, die Region rund um Dagebüll wider zu spiegeln. Drei Bewerbungen wurden eingereicht, den Zuschlag erhielt die Küstenwelt des Büros „eibe“ aus Röttingen. Zu dieser zählen auch ein Seilgarten mit Bojen über drei Ebenen, eine Wellenrutsche, ein Spieldeich sowie die Schaukelkombination Wind und Wellen.

Auch diese Elemente laden die Großen bei der ersten Begehung nach der Fertigstellung zum Ausprobieren ein. An sich spielt in der Küstenwelt künftig aber die Altersgruppe bis maximal 14 Jahren.