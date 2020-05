Neue Kanus für junge PfadfinderLange gespart für die leichten Boote – nun können sie wegen der Coronakrise nicht ausprobiert werden

Avatar_shz von shz.de

03. Mai 2020, 13:09 Uhr

Risum-Lindholm | Es gibt auch positive Nachrichten in der Coronakrise. Denn nun sind sie da, die neuen leichten Kanus des Pfadfinderstammes der Risum-Lindholmer Kirchgemeinde. „Wir haben lange dafür gespart,“ freut sich Gönke Hansen, Leiterin der Fraschlönj.

Normalerweise wären Gönke Hansen, Eike Mart und Susanne Carstensen mit den gut 90 Kindern und Jugendlichen über Ostern auf Fahrt gegangen und hätten die leichten Wasserfahrzeuge gleich ausprobiert. Durch die Corona-Pandemie fallen jedoch alle Veranstaltungen aus, auch die wöchentlichen Treffen. Über Telefon und Internet bleiben sie jedoch alle in Kontakt und auch die Gottesdienste finden digital statt – per Livestream aus der Risumer Kirche.

„Wir vermissen unsere Kinder und Jugendlichen schon sehr“, gesteht Eike Mart ein, „jede Woche waren 70 bis 80 Kinder hier im Gemeindehaus und haben in sieben verschiedenen Gruppen gespielt, gelernt und sich ausprobiert.“ Kinder ab Zwölf lernen in Helferkursen, bei Wanderungen mit Karte und Kompass, in der Natur und bei Erste-Hilfe-Kursen.

Im Vordergrund stehen immer die Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Kinder mit Behinderung oder Lernschwächen gehören ganz selbstverständlich mit dazu. Keiner werde zurückgelassen und alle dürften mitmachen.

Die Jugendlichen ab 16 Jahren können in Gruppenleiterkursen lernen, wie sie Jüngere anleiten, Konflikte lösen und Verantwortung für sich und andere übernehmen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos und auch das Pfadfinder-Halstuch wird gestellt.

Gegründet wurde der Stamm von Pastor Tim Ströver bereits 2006. Eike Mart und Susanne Carstensen sind seit 14 Jahren aktive Mitglieder. 2016 kam Gönke Hansen zu den Pfadfindern und übernahm die Leitung 2018. Anfänglich war die Skepsis in der Gemeinde groß. „Ohne Pastor Tim konnten sich viele die Pfadfinder nicht vorstellen“ lacht Gönke und ergänzt gleich: „Er war überall präsent und hat viele Projekte angestoßen und vorangebracht. Sein Weggang hinterließ eine große Lücke.“

Glücklicherweise konnte Gönke sich mit Eike Mart und Susanne Cartensen starke Helferinnen ins Boot holen. Gemeinsam arbeiteten sie sich in die anstehenden Aufgaben und Pflichten ein. Vieles davon findet im Hintergrund statt.

Unternehmen der regenerativen Energien aus der Gemeinde unterstützen den Stamm regelmäßig finanziell als Sponsoren. Auch Geldspenden kommen den Pfadfinder zu gute. Auch der Stellplatz für die ehemaligen Kanus wurde „gespendet“. Da der neue Anhänger jedoch etwas größer ist, da die Anhängerkupplung nicht abmontiert werden kann, suchen die engagierten Frauen einen neuen Stellplatz.

„Im Winter und auch jetzt, wo wir die Kanus nicht nutzen können, brauchen wir einen Unterstand für den Trailer,“ sagt Eike. Ein Aufruf im Dorfblatt blieb unbeantwortet. „Vielleicht hat ja ein Leser noch einen Platz, den er uns sponsern kann,“ hofft Gönke Hansen.