Neue Hoffnung und ein Heim

Pastor Günter Hirt aus Horsbüll hat in Uganda das Lebenshaus-Projekt aufgebaut – und sucht weitere Unterstützer

von shz.de

22. Juli 2019, 11:21 Uhr

Emmelsbüll-Horsbüll | Pfarrer Günter Hirt lebt seit 14 Jahren in Horsbüll und engagiert sich seit mehr als 30 Jahren in Uganda. Der gebürtige Pforzheimer beteiligte sich verantwortlich am Projekthilfe Uganda e. V., um vor Ort konkrete „Hilfe zur Selbsthilfe“ umzusetzen. Der Neu-Nordfriese, der sich ganz im Norden Nordfrieslands aber schon heimisch fühlt, sucht Menschen, die sich gemeinsam mit ihm speziell für sein Lebenshaus-Projekt engagieren möchten – durch Spenden, persönlichen Arbeitseinsatz oder Zustiftung in den Stiftungsfonds.

„Mir geht es um die Ärmsten der Armen“, sagt Günter Hirt, „um eine Begegnung auf Augenhöhe“. Das Engagement bezeichnet er als „Fügung“. Ausgehend von der Erkenntnis, dass „wer allen hilft, niemanden hilft“, hat er sich auf das Projekt „Lebenshaus“ konzentriert. Dieses ist Zufluchtsstätte für 36 Waisenkinder im ugandischen Buschland der abseits gelegenen Region Kyato (Kalungu Distrikt, Diözese Masaka), westlich vom Viktoriasee gelegen. „Das Projekt entstand aus der Erfahrung, dass viele erkrankte Kinder und Mütter im Glücksfall zwar eine medizinische Versorgung bekommen, danach aber auf sich allein gestellt sind.“

Das Revival Home steht im Bereich des Buschkrankenhauses mit der Kinder- und Geburtsstation in Kyamulibwa und bietet vor allem Kindern ab der Geburt bis zum Alter von viereinhalb Jahren einen geschützten Raum, um sich körperlich und seelisch zu erholen. „Sie werden dort aufgepäppelt“, betont Pfarrer Hirt. Neben gesundem Essen und Trinken, Hygiene und Unterkunft erhalten sie Hilfestellungen zur Bewältigung des Alltags. „Das gibt ihnen neue Lebensperspektiven, Selbstbewusstsein und Ermutigung.“ In den vergangenen fünf Jahren sind rund 500 Kinder dort aufgenommen worden. Das Lebenshaus ist in Trägerschaft der Schwestern der Ordensgemeinschaft der „Bannabikira Töchter Mariens“, einem vor 120 Jahren von Engländern gegründeten, inzwischen rein afrikanischen Orden. Neben drei Schwestern arbeiten dort insgesamt 22 Personen, unter anderem Betreuer, Landarbeiter, Sicherheitskräfte und zwei Köche. Alle wohnen im Umfeld, sind immer vor Ort. „Fast alles, was verspeist wird, bauen sie selbst an“, sagt der Pfarrer. So sieht man auf Fotos die Betreuerinnen beim Bohnensortieren, fast alle haben ein Kind auf dem Arm.

Vor Ostern reiste Günter Hirt mit einer Amrumer Krankenschwester nach Kyato. Dort schaut er nach dem Rechten, pflegt die Kontakte „auf Augenhöhe“. Er freut sich, Isaac wiederzusehen. Der junge Mann hat sich zu einem tüchtigen Haustechniker entwickelt, dem niemand etwas vormacht. „Man muss die Talente erkennen und fördern“, weiß sein Mentor.

Es gibt verschiedene Beispiele, wie segensreich die Arbeit ist. Kinder, deren Mütter bislang fast alle bei oder nach der Geburt gestorben sind, Mädchen, die durch Vergewaltigung Mütter wurden und dann verloren sind, finden Hilfe und ein Heim. Auch Schwerkranke, von der Familie schon aufgegeben, können im Lebenshaus genesen. „Nach dem längeren Aufenthalt wurde zum Beispiel aus einem todkrankem Findelkind das sprühende Leben“, berichtet Günter Hirt mit leuchtenden Augen.

Godfrey Ssekabira wurde zum Holzschnitzer. Der Pfarrer zeigt eine wunderschöne Holzskulptur, die eine Umarmung zum Thema hat. „Gott ist die Liebe“, sagte der Künstler dazu. TV-Moderatorin Gundula Gause, die sich bei der Stiftung pro missio engagiert, fand dieses greifbare Sinnbild geeigneter als viele Worte der Erklärung.

Pfarrer Günter Hirt wurde 1964 zum Priester geweiht und arbeitete zunächst als Religionslehrer an Gymnasien in Bruchsal und Titisee-Neustadt. Schon während seiner Tätigkeit als Pfarrer mehrerer Ort in Mittelbaden baute er sein Netzwerk auf. Heute hat er bundesweit ein Unterstützerteam, das bereitsteht. Vor Ort in der Gemeinde Emmelsbüll-Neugalmsbüll findet er ebenfalls viel Unterstützung. Pastor Claus Walter Christen und sein Nachfolger Pastor Gerald Rohrmann betrachten das Uganda-Lebenshaus wie auch Kirchenvorstand Rolf Wiegand inzwischen als „ihr Projekt“.

Auch stellen die kirchlichen Jugendlichen und Kirchengemeinderäte Projekte auf die Beine, um weitere finanzielle Förderung zu ermöglichen. Pfarrer Günter Hirt ist ebenfalls unermüdlich unterwegs. So hält er Vorträge wie im Februar in der Begegnungsstätte Niebüll. Von dort kam durch die langjährige Leiterin Gunhild Loske das Signal, über diese besondere Stiftung zu berichten.

www.uganda-lebenshaus.de