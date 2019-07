von Anja Werner

31. Juli 2019, 14:15 Uhr

niebüll | Das sechsköpfige Blechbläserensemble „Neue Hofbläser“ gibt in Nordfriesland in diesem Sommer einige Konzerte zum Abschluss seiner Probenwoche in Aventoft. Ein Konzert findet in der Christuskirche Niebüll am 16. August um 20 Uhr statt. Solistisch erklingt auf der Orgel Mendelssohns „Vater-Unser-Sonate“. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Musiker wird gebeten.