Nervende Peektage

Staus vor der Autoverladung: Auf der Suche nach einem Ausweg treffen sich heute Interessengruppen, Autozugbetreiber und Behörden

16. September 2020, 16:26 Uhr

Niebüll | Die mitunter kilometerlangen Staus vor der Autoverladung zu Ferienbeginn oder vor langen Wochenenden – besser gesagt: Möglichkeiten, sie zu vermeiden – sind heute Nachmittag Thema eines weiteren runden Tisches, diesmal im Amt Südtondern.

Seit die Unternehmer im Gewerbegebiet Ost ihrem Ärger deutlich hörbar Luft gemacht haben, haben die Bemühungen Fahrt aufgenommen. Denn die Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleister dort sind schwer erreichbar, wenn die Bäderstraße mal wieder hoffnungslos verstopft ist. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist das 15 Mal im Jahr der Fall; das Staatsunternehmen spricht dann von „Peektagen“.

Das Amt Südtondern hat alle Beteiligten zum Austausch eingeladen. Das sind die Interessengruppe der Unternehmer, die beiden Autozug-Betreiber und diverse Behörden. Gastgeber Dr. Wolfgang Sappert möchte, „dass wir alle Punkte auf den Tisch bringen“.

Nach Angaben des Amtsdirektors hat sein Haus eine Liste möglicher Maßnahmen erstellt. In der Aufzählung finden sich demnach etwa Punkte wie Fahrbahnmarkierungen, Infos an Bahnkunden oder Zufahrten zum Gewerbegebiet. „Ich gehe davon aus, dass die Liste ergänzt wird“, so Sappert zum möglichen Verlauf der Gesprächsrunde. Sein Ziel sei, zu einem „strukturierten Fahrplan“ zu kommen. Es müsse einen Zeitplan geben und eine Kostenübersicht. Und Zuständigkeiten müssten geklärt werden. Um Schuldzuweisungen gehe es dagegen nicht. „Das ist eine komplexe Thematik. Jeder muss einen Beitrag leisten“, so der Amtsdirektor.

Apropos Zuständigkeiten: Die will auch Jörg Dominke geklärt wissen. Nicht nur im großen Ganzen, sondern auch im Kleinen. Beispiel Schranke am Kreisel in der Bäderstraße: Da gebe es unterschiedliche Angaben von Polizei und Bauhof, wer wann für die Schließung verantwortlich sei, so der Sprecher der Gewerbetreibenden. Und von der Deutsche Bahn erwarte er, „dass sie sich in Richtung Reservierungssystem bewegt“ Wenn jeder Urlauber zu einer bestimmten Zeit anreist und nicht auf gut Glück, entzerrt das den Verkehr, so der Gedanke dahinter. Die Deutsche Bahn als Betreiber des Sylt-Shuttles sagt, man habe im Dezember ein Reservierungssystem eingeführt, das weiter ausgebaut werde.

Nach dem ersten runden Tisch Mitte August, initiiert von den Gewerbetreibenden, hieß es, die Betriebsabläufe auf dem Verladegelände sollten umgehend verbessert und Schwachstellen ausgemerzt werden. Bürgermeister Wilfried Bockholt erwartet Aussagen just zu der Frage, welche Optimierungsmöglichkeiten es dort gibt. Zudem erhofft er sich Aufschluss darüber, „was verkehrsrechtlich möglich ist“. Er erwarte aber von der Gesprächsrunde nicht, dass es jetzt gleich die Lösung gebe, so der Rathauschef.