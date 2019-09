„Neid und Missgunst“: Dagebüller Buden-Debatte geht weiter

Keine Ruhe in den Holzhäuschen: Rund 50 Besitzer sollen nach Willen der Gemeinde ab 2020 auf das Maß von zehn Kubikmetern reduzieren

12. September 2019, 16:43 Uhr

Dagebüll | Die Dagebüller Budenbesitzer, die größtenteils aus Niebüll stammen, konnten Mitte Juli in ihre bunten Häuschen ziehen. Vorausgegangen war eine turbulente Versammlung im Amt Südtondern, wobei es um die Budengröße und Pachtpreise ging. In der Dagebüller Gemeindeversammlung wurden dann entsprechende Beschlüsse gefasst (wir berichteten). Bürgermeister Kurt Hinrichsen bekundete jetzt auf Anfrage, dass die Budenbesitzer mit so genannten „10 Kubikmeter-Verträgen“, deren Holzhäuser die angestrebte Größe von 2,50 mal 2,50 mal 2,50 Metern überschritten, ab 2020 das vorgegebene Maß einhalten müssen.

„Entsprechende Schreiben gehen diese Woche vom Amt Südtondern raus“, erklärte Hinrichsen. Rund 50 Budenbesitzer sind davon betroffen. So wie Annedore Berthiaume, die sich enttäuscht über das Vorgehen der Gemeinde zeigt: „Hier wird eine gelebte Gemeinschaft zerstört“, sagt sie.



Früher hätte man einvernehmlich mit Nachbarn und Badegästen den Sommer genossen. Aus und vorbei: Unter den Budenbesitzern sei Unfrieden ausgebrochen. „Neid und Missgunst treten zutage. Vorher waren wir eine Gemeinschaft.“

Wer einen Altvertrag hat, ist nicht betroffen, die anderen Budeneigner müssen nun den Tischler rufen. Eine neue Bude kostet bis zu 5000 Euro – für viele ist das zu viel Geld. Annedore Berthiaume hat nun wie andere einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Sie verweist auf das Schriftstück ihres Vertrages, das lediglich ein „10³“ trägt. Ein Schreibfehler ist dies laut Amtsauskunft nicht. Die Landesbauordnung für Deichaußenbereiche sieht nur „Bauten von bis zu 10 m³“ vor. Daher resultiert auch die bereits erweiterte Fläche, die die Gemeinde mit nunmehr 2,50 m³ vorsieht. Mit Spannung erwarten die betroffenen Budenbesitzer nun auf das Amtsschreiben, das dann von den Juristen bewertet wird. „Wir erwarten eine Klage, danach sehen wir weiter“, war aus Amtskreisen zu vernehmen.