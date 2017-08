Projekt in Niebüll : Natur sinnlich erfahrbar machen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Niebüll | Ein besonderes Projekt startet bald in und um Niebüll. Die Hamburger Künstlerin Sarah Zurmöhle stellt ihr Projekt „kunstRAUMnatur“ vor. Von September bis November wird sie in Kooperation mit dem Naturkundemuseum Niebüll, mit dem Haus der Jugend und mit dem Stadtmarketing verschiedene Aktionen für Interessierte in Niebüll anbieten. Dazu gehören ein Offenes Atelier, Naturkunst, eine Schreibwerkstatt und das Skizzieren in der Natur.

Der Ansatz von Sarah Zurmöhle ist neuartig. Die junge Frau arbeitet seit drei Jahren für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Mit unterschiedlichen Altersgruppen erforschte sie den Wald, erkundete, was man dort alles machen kann. Als Künstlerin hat sie die Idee, den Wald sinnlich erfahrbar werden zu lassen. „Inspirationen finde ich oft in der Natur. Ob es nur der Spaziergang ist oder die Farben sind, die mich begeistern – die Natur fasziniert mich immer aufs Neue. Man sagt auch, dass man sich in der Natur stressfreier verhält. Für mich zählt das auch. Beispielsweise habe ich auch schon ein Stück Borke mit Acrylfarben in einem Bild verbunden“, sagt die Künstlerin.

Oder es wird ein Ast auf einer Lichtung drapiert – absichtlich ein Kunstwerk auf Zeit. „Man kann auch aus Blättern Farbspiralen oder Mandalas legen oder aber seine Eindrücke schriftlich festhalten. Mal das beschreiben, was man sonst übersieht. Eine Wahrnehmungsänderung ist das Ziel“, sagt die Natur-Liebhaberin. Auch das Malen sei frei, könne auch mit den Händen geschehen.

Das Ganze diene der Entspannung unter dem Motto „Den Kopf frei kriegen.“ Dazu gebe es spezielle Methoden. Zum Beispiel, jeden Tag frei zu formulieren, zehn Minuten lang. Der Gesamtansatz geht auch auf Künstler wie Richard Long zurück. Richard Long ist ein bedeutender Vertreter der Land Art. Sein Werk umfasst konzeptionelle Wanderungen in allen Teilen der Welt, die er fotografisch und textlich dokumentiert. Im Laufe dieser Wanderungen baut er temporäre Stein- oder Holzskulpturen, die häufig nach der fotografischen Dokumentation wieder entfernt oder der natürlichen Verwitterung überlassen werden. „Der Natur nichts nehmen“, lautet die Ansage.

Holger Heinke (Stadtmarketing) zeigte sich ebenso begeistert wie auch Carl-Heinz Christiansen, Leiter des Naturkundemuseums, bei der Präsentation. Gemeinsam mit Orte Schruwe-Nissen und Praktikantin Nele Brodersen (beide Haus der Jugend) ging es spontan daran, die Gedanken fliegen zu lassen; und zu notieren. Eine befreiende Wirkung! Die kommenden Treffen sind im Naturkundemuseum und Haus der Jugend vorgesehen; Legerade, Malmesbury-Park oder aber Wehle sind Ziele.

Sarah Zurmöhle ist im Rahmen ihres Praxissemesters des Bachelorstudiengangs Expressive Arts in Social Transformation (EAST) der Medical School Hamburg zu Gast und schreibt auch über ihre Erfahrungen. Altersmäßig gibt es keine Einschränkungen.

Die unterschiedlichen Angebote starten am Dienstag, 12. September, mit Skizzieren in der Natur; dann geht es munterer Abfolge bis zum 24. November weiter, jeweils in kleinen Zehner-Gruppen; Dauer jeweils zwei bis drei Stunden. Die Teilnehmergebühr liegt bei drei bis fünf Euro. Anmeldungen direkt bei Sarah Zurmöhle unter 0178/8352605 oder kunstraumnatur@web.de.







von Lea Sarah Albert

erstellt am 01.Sep.2017 | 03:16 Uhr