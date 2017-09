Sommerserie : Natur mit nackten Füßen erfahren

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Neukirchen | Die Natur mit allen Sinnen erleben. Hören, riechen, schmecken und fühlen – und das am besten Barfuß. Fährt der Besucher über das platte Land in Nordfriesland, dann erspäht er kurz hinter dem Ortsschild Neukirchen einen unübersehbaren Fuß aus Metall. Darunter prangt ein Schild mit der Aufschrift: Bauernhof-Barfußgarten. Nun ist nur noch einem kleinen Sandweg zu folgen, um direkt auf dem Hof von Veronika Golomb-Petersen und ihrem Mann Alfons Petersen zu landen.

Vor acht Jahren wurde auf genau diesem Hof eine Idee der besonderen Art geboren: Ein Bauernhof-Barfußgarten sollte entstehen. Platz gab es genug auf dem Hof, der nicht mehr bewirtschaftet wurde, es musste nur entsprechend hergerichtet werden. „Dort, wo sich nun die Barfuß-Parcours befinden, war früher die Müllhalde“, erklärt Golomb-Petersen. Womit sie natürlich keine wirkliche Müllhalde meint, sondern eine Art Abstellplatz für die verschiedenen Gerätschaften und Dinge, die sich auf einem stillgelegten Hof so ansammeln. Kurzum wurde diese Fläche platt gemacht und ein Garten angelegt. „Wir machten damals eine Zeichnung und mit viel freundlicher Unterstützung konnten wir innerhalb eines Jahres diesen Garten anlegen“, berichtet Veronika Golomb-Petersen.

Doch was ist eigentlich ein Barfußgarten? Es geht nicht nur um das Barfußlaufen. Auf den unterschiedlichen Wegen muss balanciert werden, über spitze Steine und durch den Matsch gelaufen werden. Dabei spielt der gesundheitliche Aspekt eine große Rolle, denn der Mensch wird als Barfußgänger geboren seine Füße wurden von der Natur mit einer Griffigkeit ausgestattet, mit der kein Schuhprofil mithalten kann. Doch viele seien es nicht mehr gewohnt, barfuß zu laufen. Auf dem Barfußhof kann man dem Tastsinn seiner Fußsohlen auf den Grund gehen.

Nebenbei gibt es die verschiedensten Blumen, Kräuter und Früchte zu entdecken. Zum Beispiel führt ein Weg an einer Spinatsorte vorbei, die in einem besonderen Pinkton geradezu glitzert. „Mit dem Spinat können die Kinder sich schminken und ihn sogar essen“, erklärt Veronika Golomb-Petersen, die sich sehr für Pflanzen und Kräuter interessiert und dem Garten jedes Jahr etwas neues hinzufügt. „Wir fahren jedes Jahr zur Pflanzenbörse im Freilichtmuseum am Kiekeberg.

Unterwegs durch den Parcours können Besucher unter anderem von der Taglilie kosten, sowie von der Süßdolde und der Knoblauchblüte, die ihren Namen alle Ehre machen. So kommen alle Sinne zum Einsatz.

Doch der Garten und die Parcours sind nur der eine Teil. Ein weiteres Erlebnis ist die bunte Tierwelt des Bauernhofes. Vom Pfau übers Perlhuhn bis zum Schwan, gibt es allerlei Federvieh zu entdecken. Aber auch Pferde und Zebu-Rinder, Schildkröten und Kaninchen leben auf dem Barfuß-Bauernhof und können zum Teil gefüttert werden. „Die Tiere sind unser Hobby, mein Mann hat seine Rinder und seine Tauben und ich habe meine Pferde und Hühner“, sagt Veronika Golomb-Petersen.

Leben kann das Ehepaar nicht von dem Barfuß-Bauernhof, das machen sie als Hobby in ihrer Freizeit. „Nachmittags sind wir beide hier und können die Gäste in der Saison in Empfang nehmen“, sagen die Park-Betreiber. Gruppen müssen sich vorher anmelden, dann bekommen sie ein Führung.

Doch die Saison ist bald beendet, wenn es kalt wird, dann schießt auch der Barfuß-Bauernhof. „Weil wir so einen schönen September haben, ist jetzt noch geöffnet, aber wir sind hier natürlich vom Wetter abhängig“, sagt die Hofbesitzerin.

Am Ende können die Kinder noch mit den Kaninchen schmusen, aber nur unter Aufsicht, da darf keines hochgehoben werden. In diesem Sommer kam auch noch ein spezieller Gast hinzu. Pieper ist ein zahmer Star, der sich gern auch mal auf der ein oder anderen Schulter niederlässt und sich durch den Garten tragen lässt. Zu den Stammgästen des Barfuß-Bauernhofes gehören Kindergärten und Grundschulen. Die Kinder stärken ihre Sinne und bekommen ein Bewusstsein für ihre Umwelt.

„Eigentlich sollte jeder so etwas mal machen, denn es entspannt ungemein, wenn man hier so durch den Garten balanciert und es ist gut für den Rücken“, sagt Golomb-Petersen, aber man müsse auch Zeit mitbringen, denn ohne Ruhe würde es nicht funktionieren.

Im September ist der Barfuß-Bauernhof bei gutem Wetter von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos unter www. bauernhof-barfußgarten.de.





von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 05.Sep.2017 | 05:07 Uhr