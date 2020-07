Nahversorgung als Vorzeigeprojekt

Galmsbüll kooperiert mit „Deine Speisekammer“ / Der Pachthof könnte Zentrale der Lebensmittelproduktion werden

12. Juli 2020, 16:53 Uhr

Galmsbüll | Ein ambitioniertes, spannendes Projekt stellte Bürgermeisterin Sinje Stein in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung vor. Unter dem Titel „LandVersorgt – Neue Wege der Nahversorgung in ländlichen Räumen“ unterstützt das Bundeslandwirtschaftsministerium im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) die Erarbeitung von Konzepten, die geeignet sind, die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in den ländlichen Räumen zu verbessern und damit einen Beitrag zur Sicherung von Teilhabe und Daseinsvorsorge zu leisten.

Eine Idee soll nun hinter dem Pachthof der Lorenz-Jannsen-Stiftung in der Nähe von Deezbüll als Projekt von „Deine Speisekammer“ umgesetzt werden. Hinter der „Speisekammer“ steht der rührige Finn Jensen aus Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg). Der bundesweit agierende Veranstalter setzt angesichts der Coronakrise auf neue Konzepte. Wie kann man zeitgemäß einkaufen zu Pandemiezeiten? Die Idee seiner digitalen Speisekammer: Er verschickt hier produzierte Waren wie Brot, Fleisch, Gemüse und Obst. Zwei Monate lang wurde das getestet.

In Galmsbüll könnte künftig die Herstellung der Lebensmittel zusammengefasst werden. Beantragt wurde die Förderung der Planungskosten für dieses Projekt. „Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf 3000 Euro“, erklärte Sinje Stein. „Diese Investition ist der Versuch, mit diesem Projekt die regionale Versorgung der in Gemeinde zu verbessern. Der Antrag ist bereits durch einen Eilantrag der Bürgermeisterin gestellt worden. Die Umsetzung erfolgt durch einen Investor.“

Finn Jensen verfolgt den Ansatz, eigene Produkte herzustellen (primär Bier und Molkereiprodukte) sowie regionale Produkte von regionalen Erzeugern zusammenzustellen. „Diese werden über einen Hofladen vor Ort und eine intelligente Internetpräsenz inklusive Lieferservice an den Endkunden gebracht“, erklärt die Bürgermeisterin. „Gleichzeitig wird dabei eine reale und virtuelle Verbindung der Hofläden in der Region angestrebt.“

So besteht durch die Gebiete des Pachthofs die Möglichkeit, dass den Direkterzeugern kleine, landwirtschaftliche Flächen rund um den Hofladen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Produkte anzubauen beziehungsweise zu produzieren. „Zusammengefasst geht es darum, einen zentralen Produktionsort für Lebensmittel zu kreieren, der für Konsumenten leicht zugänglich ist“, erläutert die Bürgermeisterin.

„Dieser Ort kann gleichzeitig ein Lernort sein, an dem erlebt werden kann, wie Lebensmittel regional, nachhaltig und sozial gerecht angebaut werden und worauf es bei einer artgerechten Tierhaltung von Biene bis Büffel sowie bei dem Handwerk der professionellen Produktveredelung von Bier bis Käse ankommt.“