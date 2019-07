Nächste Sperrung in Leck naht

Am 13. Juli ist die Peter-Ox-Straße dicht / Flensburger Straße ist jetzt bis zur Baustelle Süderbrücke befahrbar

von ing

09. Juli 2019, 15:46 Uhr

Leck | Das erste Etappenziel im Baustellen-Marathon in der Gemeinde Leck im Zusammenhang mit der innerörtlichen Vollsperrung der B 199 ist geschafft: „Die Baustelle am Jacob-Johannsen-Weg konnte nach gut einer Woche Bauzeit beendet werden. Die Flensburger Straße ist somit wieder bis zur Baustelle Süderbrücke zu befahren“, teilt Gemeindemanegerin Sabine Schwarz mit. „Wir danken den Anwohnern der Flensburger Straße sowie der Straßen Am Moor, Am Teich und An der Freiheit für ihre Geduld.“

Zudem bittet die Gemeindemanagerin Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Flensburg in den Ort wollen, unbedingt der ausgeschilderten Umleitung „U55“ zu folgen.

Derzeit finden umfangreiche Kanalarbeiten in der Gemeinde statt, unter anderem ist deshalb die B199 für die Dauer der gesamten Sommerferien voll gesperrt. Das ist jedoch bei weitem nicht die einzige Baustelle. In ihren Baustellen-News kündigt die Gemeinde Leck eine neue Vollsperrung an: „Aufgrund von Kanalanschlussarbeiten muss die Peter-Ox-Straße am Sonnabend, 13. Juli, komplett gesperrt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!“, heißt es.

Im Zuge der kurzfristigen zweitägigen Sperrung der Marktstraße in der vergangenen Woche war es schon angekündigt worden: Auch die Norderbergstraße, genauer das Teilstück zwischen Kirchhofstraße und Marktstraße/Bahnhofstraße, ist seit dieser Woche komplett gesperrt. Diese Sperrung wird nach Angaben der Gemeinde Leck voraussichtlich drei Wochen dauern. Auch die Bahnhofstraße ist nach wie vor gesperrt, hier werden Trinkwasserleitungen erneuert.

„Wir danken für das Verständnis und die gegenseitige Rücksichtnahme unserer Bürgerinnen und Bürger!“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Gemeinde Leck.