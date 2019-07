Nachwuchsförderung in Neukirchen

von Dorthe Arendt

16. Juli 2019, 17:59 Uhr

Neukirchen | Die Nachwuchsförderung wird beim Ringreiterverein „Friesia“ Neukirchen und Umgebung groß geschrieben. So ist das öffentliche Kinder- und Jugendringreiten eine feste Einrichtung im Verein. 26 Nachwuchsreiter bis zu 15 Jahren fanden sich auf dem Reitplatz in Neukirchen ein.

Eine der jüngsten Starterinnen, aber schon im zweiten Jahr dabei, war die dreieinhalb-jährige Marie-Sophie Hartung aus Braderup, die im Führzügelwettbewerb auf Pony „Moritz“ von ihrem Papa Bjarne Ertzinger durch den Galgen geführt wurde.

Ein Highlight war es auch für den ebenfalls erst dreijährigen Luca Fischer aus dem sächsischen Chemnitz, der mit seinen Eltern derzeit die Ferien in Horsbüll verbringt. Er durfte zum ersten Mal bei einem Ringreiten teilnehmen und schlug sich wacker auf dem Rücken von Pony „Rosine“, geführt von seiner Mama Franzie Fischer. „Rosine“ trug auch noch Lara Gatzsch (8) bei den Führzügeln durch den Galgen, so dass das brave Pony 70 Mal seine Runde drehen musste, denn die Führzügel-Kids schafften jeweils 35 Durchgänge.



Freude über viele Teilnehmer





Familien- und Freundes-Fans der Teilnehmer und auch einige Ehrenmitglieder des Vereins mit dem Ehrenvorsitzenden Matthias Knudsen an der Spitze verfolgten das Geschehen gespannt. Alle freuten sich über die schöne Tradition und so viele Reiter. „Ihr seid die Zukunft unseres Vereins“, rief der Vereins-Chef Gottfried Hinrichsen unter Beifall aus. Hinrichsen dankte allen Helfern, Kuchenbäckern und Sponsoren, „ohne die so ein Tag nicht funktioniert.“

Im Rahmenprogramm gewann Mirco Gatzsch beim Würfeln einen Gutschein und den Hauptpreis bei der Verlosung, einen Hängesessel, holte sich Sarah-Lena Carstensen. Aber Gewinner waren alle, denn jeder bekam eine Erinnerungs-Schleife und ein Geschenk.



Die Ergebnisse: Führzügel: 1. Samira Gutschmidt, 2. Sophie Kuhfahl, 3. Nele Petersen; Selbstreitend bis 11 Jahre: 1. Martje Schnoor, 2. Emily Gömer, 3. Lea Sönnichsen, 4. Peter Petersen; Selbstreitend 12 bis 15 Jahre: 1. Lone Sönnichsen, 2. Amy Schweikert.