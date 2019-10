Avatar_shz von Anja Werner

13. Oktober 2019, 16:06 Uhr

Niebüll | Die Helferinnen der Begegnungsstätte laden am Dienstag, 15. Oktober, zu einem fröhlichem Nachmittag mit Käthe Jürgensen und ihrem Akkordeon ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Begegnungsstätte (Friedrich-Paulsen-Straße 6). Es werden Lieder gesungen und Geschichten vorgelesen. Wer einen Fahrdienst benötigt, ruft unter Telefon 04661/788 an.