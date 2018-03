Wetter : Nach Schneefall scheint die Sonne in Südtondern

Das Wetter kann sich nicht so recht zwischen Frühling und Winter entscheiden.

Niebüll | Plötzlicher Schneefall hat am Donnerstag den Frühling im Norden gestoppt, ehe er überhaupt richtig loslegen konnte. Während einige sich über die weiße Pracht freuten, ärgerten sich Autofahrer über rutschige Straßen und schlechte Sicht. Größere Unfälle habe es in Südtondern jedoch nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Niebüller Polizei. Ihr Futter wird die Amsel (Foto) während der Ostertage vermutlich wieder zwischen geöffneten Krokussen suchen können. Während es am Sonnabend bei rund fünf Grad meist bedeckt ist, könnte sich die Sonne am Ostersonntag für bis zu sieben Stunden zeigen, teilten die Wetterdienste mit. Bei bis zu sieben Grad wird es am Montag nur zwischendurch sonnig, immer wieder soll es dann auch regnen.