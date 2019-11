Musikgenuss für das Hospiz

„Kino für die Ohren“: Bürgerfestverein und Gemeinde hoffen auf viele Besucher beim Benefizkonzert am 26. November in Leck

Avatar_shz von Dorthe Arendt

19. November 2019, 16:53 Uhr

Leck | Kurz vor Beginn des Advents kommt es in der Nordfrieslandhalle Leck zu einem musikalischen Höhepunkt: Der Bürgerfestverein Leck veranstaltet in Kooperation mit der Gemeinde Leck am Dienstag, 26. November, ein Benefizkonzert zugunsten des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es spielt das Marinemusikkorps Kiel. Rund 60 Musiker spielen unter Leitung von Fregattenkapitän Friedrich Szepansky das aktuelle Programm „Kino für die Ohren“.

„Zwei Duellanten, die sich mit Pistolen genau zu Mittag gegenüber stehen, brauchen nur wenige Töne einer Melodie, um im Kopf lebendig zu werden. Aber es gibt eben auch Musik, die ohne Bilder als Kompositionsgrundlage, eben doch solche entstehen lassen. Regisseure von Film, Bild und Ton werden unter anderen sein: Malcolm Arnold, Sergej Prokofjew, Astor Piazzolla, Richard Strauss, Lalo Schifrin und John Williams. Wir laden Sie herzlich ein, zu einem Konzert mit Bildern ohne Leinwand“, verspricht das Marinemusikkorps Kiel.

„Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung der Nord-Ostsee-Sparkasse“, sagt Lecks Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Geschäftsstellenleiter Florian Krebs sei sofort begeistert gewesen, als er um Hilfe gebeten worden sei. Für eine solche Veranstaltung – auch wenn sie für den guten Zweck ist – fielen trotzdem Kosten für Werbung, Genehmigung oder Plakatierung an. „Wir freuen uns über jeden Euro Reingewinn, der mehr an das Wilhelminen-Hospiz fließen kann“, so Sabine Schwarz.

Neben der Pflegearbeit im stationären Bereich des Wilhelminen-Hospizes im Westersteig in Niebüll wurde auch der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst ausgebaut. Sterbende und deren Angehörige werden in gewohnter Umgebung, in Altenpflegeheimen, im Krankenhaus und auch im Hospiz von hauptamtlichen wie auch ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet. Zudem wird Begleitung in verschiedenen Foren wie Trauergruppen und Trauercafés angeboten, mit der Initiative „Trau Dich“ steht eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfügung.

Das Wilhelminen-Hospiz ist mit all seinen Einrichtungen sehr wesentlich auf Spenden angewiesen, um den Betrieb gerade auch vor dem Hintergrund des Erweiterungsbaus (das stationäre Hospiz wird aktuell um vier auf elf Betten vergrößert) dauerhaft zu gewährleisten.



Die Karten sind für 12 Euro bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Bücherei Leck, Niko Nissen Leck, Niko Nissen Niebüll, Nospa Leck und Niebüll. Restkarten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro.