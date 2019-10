Musikalische Früherziehungskurse starten in Niebüll

Avatar_shz von Anja Werner

15. Oktober 2019, 14:13 Uhr

Niebüll | Die Musikschule Niebüll (Bahnhofstaße 9) bietet ab Dienstag, 22. Oktober, wieder einen Kurs zur musikalischen Früherziehung an. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 18 Monaten. Er ist aufgeteilt in zwei Altersgruppen – der Eltern-Kind-Gruppe „Klang-Fanten“ für Kinder bis drei Jahre und der „Mini-Mozarts“-für Drei- bis Sechsjährige. Bei beiden werden mit Gesang, Tanz, eigenem Musizieren und Zuhören die Grundlagen in der musikalischen Frühentwicklung gelegt.

Im zehnwöchigen Frühförderungsprogramm wird eine Auswahl an kindgerechten Instrumenten vorgestellt und ausprobiert, sodass die Kinder ideal auf den Instrumental- und Gesangsunterricht später vorbereitet werden können.

Die Kurse finden einmal wöchentlich als 45 Minuten-Einheit statt. Bildungskarten können verrechnet werden.

Weitere Informationen gibt es auf www.musikschule-niebuell.de/kinder. Anmeldungen werden telefonisch unter der Nummer 04661/1857188 oder per E-Mail an: musikschule.niebuell@gmail.com angenommen.