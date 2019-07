von Dorthe Arendt

14. Juli 2019, 17:21 Uhr

Dagebüll | Der Fremdenverkehrsverein lädt am Mittwoch, 17. Juli, zu einem Musik- und Konzertabend in das Alte Parkhaus am Badedeich ein. Ab 19.30 Uhr tritt die Gruppe „Einklang“ aus Nordfriesland auf. Die vier bühnenerfahrenen Bandmitglieder werden Akustisches mit Gesang, Gitarre und Klavier von sich hören lassen. „ Für das leibliche Wohl gibt es Gegrilltes

und norddeutsche Getränke. Der Eintritt ist frei.