Musical in der Kirche

von Redaktion Nordfriesland

12. September 2018, 13:37 Uhr

Am Sonntag, 16. September, singt ab 17 Uhr der Gospelchor aus Braderup und Klixbüll in der Christuskirche in Niebüll. Der Chor führt das Musical über die Geschichte von Kain und Abel aus dem Alten Testament auf. Im vergangenen Jahr war das Ensemble damit schon in der Kirche in Leck und in Klixbüll zu Gast. Jetzt ist noch einmal eine Gelegenheit, die Geschichte zu verfolgen und die Musik zu hören. Das Thema – der Konflikt zwischen zwei Männern, der zu Gewalt und Einsamkeit führt – sei immer wieder auf erschreckende Weise aktuell, wie die Geschichte der jüngsten Tage zeige, heißt es im Veranstaltungshinweis. Der Chor hat den Angaben zufolge zwischen 30 und 40 Mitglieder. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.