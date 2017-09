Zeppelin-Museum : Museums-Perle soll erhalten werden

vergrößern 1 von 1 Foto: christiansen 1 von 1

Nur etwa sieben Kilometer nördlich der Grenze befindet sich in der dänischen Stadt Tondern ein bemerkenswertes Zeppelin- und Garnisonsmuseum. Zwischen 1864 und 1920 gehörte diese Stadt zum deutschen Kaiserreich, wo wahrscheinlich aus strategischen Gründen ab 1914 einer der größten Luftschiffplätze des Reiches errichtet wurde. Mit sehr viel Engagement und Eigeninitiative wird das Museum von einem kleinen Kreis von Privatleuten betrieben und unterhalten.



Deutsch-dänische Arbeitsgemeinschaft

Nur diesen Idealisten ist es zu verdanken, dass der Luftschiffplatz Tondern nicht in Vergessenheit gerät. Einer davon ist der Möbelkaufmann Anders Jacobsen, zweiter Vorsitzender des Museumsvereins, der nun Politiker von diesseits und jenseits der Grenze vor Ort zu Gast hatte. Das waren Jörgen Popp Petersen, Fraktionsvorsitzender der Schleswigschen Partei (SP), und Kulturausschussvorsitzender der Tondern-Kommune sowie die Bundestagskandidatin Astrid Damerow und Südtonderns Amtsvorsteher Peter Ewaldsen.

Ziel des Treffens sollte sein, in einer gemeinsamen deutsch-dänischen Arbeitsgemeinschaft nach Wegen und Mitteln zu suchen, diese „Museums-Perle“ nicht nur für die Nachwelt zu erhalten, sondern weiter auszubauen und bekannter zu machen. Dabei soll es in keinster Weise militärische Einflüsse geben, sondern weiterhin respektvoll miteinander umgegangen werden, sagten die Beteiligten. Das Museum soll für jedermann interessant bleiben, da nicht nur viel Historie in ihm steckt, sondern auch bemerkenswerte Technik der früheren Zeit. Anders Jacobsen führte die Gruppe durch die umfangreiche Ausstellung über zwei Etagen des Gebäudes. Dort befand sich das ehemalige Gaswerk des Luftschiffplatzes, das aus Sicherheitsgründen etwas abseits der drei Hallen mit den Namen Toska, Toni und Tobias gelegen war. Eine dieser Hallen steht heute noch in marodem Zustand und Wunsch ist es natürlich, diese zu retten, um sie für eine Museums-Ausstellung zu sanieren, sagt Anders Jacobsen.

An Hand von ausgestellten Bildern und Briefen von betroffenen Personen aus dem ersten Weltkrieg schilderte der Museumsexperte beeindruckende Familien-Schicksale der damaligen Zeit, die den Gästen unter die Haut gingen, wie sie sagten. So sprach Astrid Damerow vom Zeppelin-Museum als „auch Stück weit ein Mahnmal“. Und Peter Ewaldsen: „Hier steht deutsche Geschichte auf dänischem Boden, ein Stück Luftfahrtgeschichte, die in die ganze Welt hinausgestrahlt hat, denn Zeppelin hat die Grundlagen für die Luftfahrt gestellt.“



Ziel: Historiker gewinnen und Konzept entwickeln

Da noch viele lagernde Exponate bearbeitet und sortiert werden müssen, waren sich alle einig, dass ein größeres Team benötigt wird. Dazu müssen für eine wissenschaftliche Begleitung Historiker gewonnen und ein Konzept entwickelt werden. Auch finanzielle Mittel sind dafür einzuwerben, eventuell aus dem Interreg-Programm der Europäischen Gemeinschaft für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Für alle diese Vorhaben versprachen die Gäste, bei den zuständigen Politikern vorzusprechen und aktiv zu werden. Fazit von Peter Ewaldsen: „Wir wollen den Anstoß geben.“