Museum bietet umfangreiches Ferienprogramm

Avatar_shz von Anja Werner

14. Oktober 2019, 14:51 Uhr

Niebüll | Auch in der zweiten Ferienwoche muss keine Langeweile aufkommen. Das Naturkundemuseum Niebüll bietet wieder ein umfangreiches Programm für Kinder und Erwachsene. So findet am Dienstag (15.) und Donnerstag (17.) jeweils ab 10 Uhr das beliebte Bernsteinschleifen statt. Am Dienstag gibt es auch einen „Vogelkiek für Anfänger“ am Außendeich. Start ist um 14 Uhr an der Touristinformation in Dagebüll. Am Mittwoch (16.) besteht ab 10 Uhr die Möglichkeit, einen Drachen zu bauen. Hierzu ist unbedingt eine Anmeldung unter Telefon 04661-56 91 erforderlich. Am Freitag, (18.) geht es dann noch einmal auf eine naturkundliche Wanderung an den Gotteskoog-See. Start ist um 16 Uhr an der Infohütte. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen gibt es auf der Homepage unter www.nkm-niebuell.de/termine und unter Telefon 04661-59 91.