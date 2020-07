Multimedia-Schau von der Baustelle

Freunde der Nolde-Stiftung Seebüll wollen die Vereinsarbeit kreativ und zeitgemäß weiterentwickeln

Avatar_shz von Dorthe Arendt

16. Juli 2020, 15:34 Uhr

neukirchen | Corona hat das Leben in den Vereinen zum Teil stark gebremst. So ging es auch dem Verein Freunde der Nolde-Stiftung Seebüll. Im Jahr 2011 gegründet, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst und Kultur in Zusammenarbeit mit der Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde zu fördern. „Kurz vor dem Lockdown hatten wir noch unsere Mitgliederversammlung“, erinnert sich der Vorsitzende Prof. Dr. Alexander Schmidt.

Der engagierte Nachfolger von Brigitte Reuther war froh, dass er gerade noch zwei prominente Niebüller für die Vorstandsarbeit gewinnen konnte. „Mit Volker Scheibe und Ronald Steiner haben wir zwei langjährige Förderer des Vereins in den Vorstand gewählt“, berichtet der Stadt- und Raumplaner, der sich in der Nähe von Treia niedergelassen hat.

Für den Sommer waren zahlreiche Veranstaltungen geplant. Doch Tagesreisen und Ausflüge mussten ebenso entfallen wie Konzerte. Der Verein unterstützt die Stiftung nicht nur materiell, um im Sinne von Emil Noldes Testament die Liebe zur Kunst zu fördern, den Erhalt des Wohn- und Atelierhauses und den Nachlass zu pflegen und zu verwalten. Die Vereinsmitglieder sehen sich als eine „Familie“, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Nolde-Museum und seine Arbeit konkret vor Ort zu fördern und gemeinsame Aktivitäten zu organisieren.

„Wir wollen uns wieder mehr in der Region präsentieren“, so Alexander Schmidt. „Eine Masterarbeit hat ergeben, dass nur 30 Prozent der Vereinsmitglieder aus der Region kommen.“ Mit ein Grund, den Verein in Nordfriesland deutlich sichtbar zu machen. Und spannende Angebote für Mitglieder zu entwickeln. So dass eine Mitgliedschaft interessant werden könnte.

Der Vorstand hatte zum Beispiel für den Sommer-Führungen an der aktuellen Baustelle vorgesehen. Zur Erinnerung: Das Atelier und Wohnhaus von Emil Nolde wird derzeit saniert. „Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen kann dies nun erst im Oktober stattfinden“, heißt es von den Freunden der Nolde-Stiftung. Ersatzweise wird das ebenfalls neue Vorstandsmitglied Kirsten Jüngling (Nolde-Stiftung) eine Baustellen-Multimedia-Schau für die Homepage entwickeln.

Die Nolde-Expertin hatte vor 2013 die neue großeNolde-Biographie vorgelegt. Wie andere Vereinsmitglieder wird sie ehrenamtlich tätig sein. „Eine Mitgliederreise wird uns im September zu Sotheby’s nach Hamburg führen“, freut sich Ronald Steiner. „Die Mitglieder wollen weiter aktiv den Dialog führen, um den Verein kreativ und zeitgemäß weiterzuentwickeln.“

Als Beispiel für gelungene Aktionen verweist der erste Vorsitzende auf ein Konzert mit einem bekannten Klavierduo. Dabei wurden auch Werke von Eduard Erdmann, dem Schwiegervater von Emil Nolde gespielt. „Nun soll der Erdmannflügel restauriert werden“, berichtet Volker Scheibe. „Dazu suchen wir das Gespräch mit der Erdmann-Gesellschaft.“ Derzeit ist das Instrument in Hamburg eingelagert, so dass die Analyse eines Fachmannes erst später stattfinden wird.

Alexander Schmidt will auch die Zusammenarbeit mit der dänischen Kunstszene nebenan intensivieren. Gespräche mit dem Tonderaner „Nachbarverein“ und der Leitung des Sönderjyllands Museums haben schon stattgefunden. Ronald Steiner freut sich hingegen schon auf 2021. „Dann bestehen wir zehn Jahre. Das muss gefeiert werden.“ Näheres zum Verein unter https://nolde-freunde.de