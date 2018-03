sauberes schleswig-holstein : Müllsammler in Leck trotzen Minusgraden

Eisiger Ostwind und Schnee hielten rund 200 Bürger in Leck nicht von Putzaktion ab. Sechs bis sieben Kubikmeter Unrat kamen zusammen. In Orten wie Niebüll, Klixbüll und Husum wurden die Müllsammel-Aktionen abgesagt.

von Dorte Arendt

19. März 2018, 00:00 Uhr

Die Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“ jährte sich zum 25. Mal und genau so lange beteiligt sich die Gemeinde Leck an diesem landesweiten Putztag. Und das, während in anderen Orten Südtonderns wie Niebüll und Klixbüll das gemeinschaftliche Müllsammeln aufgrund der Witterung abgesagt worden war und auch in Leck das eisige Wetter nicht gerade einlud, sich nach Unrat zu bücken. Doch rund 200 kleine und große Menschen zierten sich nicht, mummelten sich dick ein und stapften bei minus zwei Grad, was sich durch den starken Ostwind anfühlte wie zehn Grad minus, durch die Straßen. „Auf unsere Bürger ist Verlass“, freute sich Bürgermeister Andreas Deidert. Er betätigte sich als farbenfrohes Vorbild in seiner rot-orangenen Jacke, zog die Mütze tief ins Gesicht und schaute nach Unrat.

Ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und blauen Müllsäcken durchkämmten die „Müll-Agenten“ aus 19 Vereinen die Gemeinde. Klar waren wieder die Mitglieder der Jugendwehren Leck und Oster-Schnatebüll/Klintum dabei, der MTV Leck schickte 25 Leute zum Helfen, die „CO2-Gruppe“ machte sich auf den Weg, die Lebenshilfe Niebüll ebenso wie zwölf junge Pfadfinder-Falken. Erfreulich auch, dass wie in den Vorjahren Neubürger aufsammelten, was nicht in die Natur gehört.



Auch eine Flaschenpost wurde gefunden





Immer wieder schneite und fügte es, was die Suche nicht erleichterte. Zigarettenkippen beispielsweise blieben unter der weißen Pracht versteckt. Papier, Plastik und Glasflaschen bildeten das Gros bei dieser Müll-Aktion. Den Kopf schüttelten die Sammler über die Unmengen von Hundekot-Tüten, die auf dem Boden nichts zu suchen haben. Autoreifen, eine Anhängerkupplung, einen Staubsauger, Tapeziertisch und alten Hamsterkäfig hoben die umweltbewussten Bürger auf. Martin Oltmann fischte eine Flaschenpost, die sich im Kokkedahler Weg im Ufer der Lecker Au verfangen hatte, auf. Im Februar 2014 war sie im Bereich dieser Gemeinde ausgesetzt – und war wahrlich nicht weit gekommen. Die Absenderin, Uxia Jessen, bat in ihrem Schreiben, die Flasche wieder ins Wasser zu werfen. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt.

Nach dem Großreinemachen stärkten sich die Helfer im DRK-Heim mit Spargel- oder Erbsensuppe. Nun fing die Arbeit der Bauhofmitarbeiter erst an. Sie fuhren die Sammelstellen ab und hievten das Zusammengetragene auf die Ladeflächen von drei Kleinlastern. „Es war nicht so viel Müll wie in den Vorjahren. Ich schätze, es werden sechs bis sieben Kubikmeter sein“, meinte Michael Austrup.