Zeugen gesucht : Müllfrevel im Lecker Landschaftsschutzgebiet

29. September 2019, 16:50 Uhr

In den letzten Wochen wurde wiederholt festgestellt, dass es zur illegalen Entsorgung von mehreren Zeitungsausgaben eines Wochenblatts im Lecker Landschaftsschutzgebiet „Am Moor“ am südlichen Ortsrand zwischen den Straßen Alter Kirchenweg und Am Teich gekommen ist.

Es wurden dort bereits Ausgaben vom 04.09., 18.09. und aktuell vom 25.09. im Sumpfgebiet festgestellt, die durch die Gemeinde Leck im Nachhinein der fachgerechten Entsorgung zugeführt wurden.

Abgesperrt

Dieser Teilbereich, wo die Zeitungsausgaben entsorgt wurden, ist durch Fahrbahnpoller abgesperrt und wird grundsätzlich nur durch Fußgänger und Fahrradfahrer genutzt.

Die Ermittlungen zum Verursacher der unerlaubten Entsorgung werden von der hiesigen Dienststelle geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Leck (Tel.: 04662/89126-0) in Verbindung zu setzen.