Müll-Anlage liefert weiter Zündstoff

Investitionssumme 40 Millionen Euro: Unternehmer planen Hightech-Abfallverwertung auf ehemaligem Munitionsdepot-Gelände

von Dorthe Arendt

25. Juni 2019, 15:43 Uhr

Süderlügum | Große Pläne wurden in der Mehrzweckhalle Süderlügum vorgestellt: Rund 40 Millionen Euro wollen Investoren in das Gelände des ehemaligen Luftwaffenmunitionsdepots Süderlügum stecken. Das erfuhren Besucher einer öffentlichen Infoveranstaltung, zu der die neuen Besitzer des Areals eingeladen hatten.

Geplant ist eine Hightech-Abfallanlage, für die eine Halle mit einer Grundfläche von zwei Hektar gebaut werden soll. Bis zu 20 Arbeitsplätze könnten entstehen, es sei mit einem Lieferverkehr von rund 40 Lkw pro Tag zu rechnen, hieß es. Planungsrechtlich sind die Gemeinden Süderlügum und Braderup beteiligt.

Zuletzt hatte in den Gebäuden der ehemaligen Bundeswehrliegenschaft eine dänische Firma Feuerwerkskörper gelagert – aber auch die geplante Nachnutzung sorgt seit Monaten für Zündstoff. Am Rednertisch saß unter anderem Andreas Kammholz, Entsorgungs- und Gartenbauunternehmer von der Insel Sylt. „In der letzten Zeit sind viele Gerüchte umgegangen. Wir wollen an diesem Abend auch mit Halbwahrheiten aufräumen“, so Kammholz.

Zur Erinnerung: Die Interessengemeinschaft Möwensee mit dem Slogan „Keiner will den Müll“ spricht sich dagegen aus, dass auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe mehrerer Naturschutzgebiete eine Abfall-Anlage entstehen soll. Ende Mai hatte die IG eine eigene Info-Veranstaltung organisiert. Nun waren die Vorhabenträger am Zug.

Die Investoren – neben Kammholz ist noch Architekt Henning Lehmann im Boot – gaben an, das Gelände Anfang des Jahres gekauft und die Adlerlager Süderlügum GmbH gegründet zu haben. Anvisiert sind „Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten“, genauer Altholzaufbereitung, Abfall-Vorbehandlung und Kompostierung. Dafür soll laut Fachplaner Heiko Linke auf dem knapp 60 Hektar großen Areal im vorderen Bereich eine Halle mit einer Grundfläche von 55 mal 380 Meter gebaut werden. Linke betonte: „Alles soll in dieser Halle passieren.“ Und zwar in „Hightech“-Anlagen, die den aktuellen Standards entsprächen.

Vor der Novelle der Gewerbeabfallverordnung habe es in Schleswig-Holstein mehr als 50 Vorbehandlungsanlagen gegeben, jetzt seien nur noch zwei im Lande übrig – „und die haben Aufnahmestopp“. Eine weitere Anlage sei neu in Hamburg gebaut worden, berichtete der Planer. Tatsächlich müssen Betreiber von Vorbehandlungsanlagen nach der Novelle eine Recyclingquote erfüllen und diese auch dokumentieren. Es bestehe also absolut Bedarf, die Anlage könne durchaus als Aushängeschild für die Gemeinden Süderlügum und Braderup werden, sagte Linke.

Behandelt würde nur nichtgefährlicher Müll, wie er in Gewerbebetrieben anfiele – gemischte Siedlungs-, Bau- und Abbruch-Abfälle sowie Kunststoffe. Heiko Linke: „Ausdrücklich kein Hausmüll und kein Gelber-Sack-Inhalt.“ In der Kompostierungsanlage würden Grün- und Gartenabfälle, Reet und Stroh verarbeitet, „keine organischen Haushaltsabfälle“. Der Planer betonte mehrfach, dass die Kompostierung in einer geschlossenen Hauptrotte mit Abluftreinigung und damit geruchsarm stattfinden werde. „Man wird kaum wahrnehmen, was in der Halle passiert.“

Auch erneuerbare Energien spielen eine Rolle: Unter anderem auf dem Hallendach mit 20.000 Quadratmeter Größe sollen Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Auch Elektrolyse inklusive Speicherung von Wasserstoff ist angedacht.

„Zu schön, um wahr zu sein“ – das war der Tenor einiger Anwohner in der Debatte mit dem Publikum. „Wie sollen wir Ihnen vertrauen, wenn Sie sich schon jetzt nicht an die Regeln halten und bis spät abends Lärm auf dem Gelände ist?“, fragte etwa Nadja Wittmann von der Interessengemeinschaft (IG) Möwensee. Unternehmer Kammholz gab an, dass der vorherige Besitzer des Geländes noch auf dem Grundstück wohne, zudem noch ein Hausmeister, der die Anlagen pflege.

IG-Mitglied Peter Pahl wiederholte mehrfach, dass Naturschutzgebiet und Müllverarbeitung nicht zusammenpassten. Zudem präsentierte er der Versammlung nach eigener Aussage „mehr als 1000 Unterschriften“ gegen die Pläne auf einer langen Papierrolle. Das wiederum entzürnte Reinhard Janz: „ Sie reden die ganze Zeit, ich bin aber hier, um den Investoren zuzuhören!“

Überhaupt schien sich die Versammlung in zwei Lager aufzuspalten: Eindeutig gegen die Anlage sprach sich zum Beispiel Anwohnerin Renate Deter (73) aus, auch die Jugendliche Tabea Jepsen sagte deutlich „Nein zur Müllanlage am Naturschutzgebiet“. Der Carsten Hansen (92) hingegen gab zu bedenken, dass in Deutschland alles bis zum Gehtnichtmehr reguliert werde. „Sie mögen 1000 Unterschriften haben – 3000 andere haben jedoch nicht unterschrieben. Wir produzieren alle Müll, alles muss irgendwo hin: Ich begrüße die neue Nutzung.“

Auch Süderlügums Altbürgermeister Christian Magnus Petersen meldete sich zu Wort. Eine Anfrage der Investoren, die Anlage im Gewerbegebiet in Süderlügum anzusiedeln, sei seinerzeit aus gutem Grund abgelehnt worden: „Ein Vorhaben dieser Größenordnung hätte die Kapazitäten gesprengt. Dann hätte kein weiteres Gewerbe, kein Handwerker dort Platz gefunden.“

Wie geht es jetzt mit den Plänen der Adlerlager Süderlügum GmbH weiter? „Es ist noch ein weiter Weg“, sagte Planer Linke. Jetzt müsse in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden Süderlügum und Braderup, mit Behörden und anderen Beteiligten die Bauleitplanung unter Beachtung strenger Auflagen erfolgen, allein das werde rund anderthalb Jahre in Anspruch nehmen, dazu kämen dann noch einmal anderthalb Jahre Bauzeit.