Neuer VOrsitz bei MTV Leck : MTV Leck unter neuer Führung

erstellt am 16.Nov.2017 | 04:29 Uhr

Leck | Nach dem zwar angekündigten, dann aber doch überraschenden Rücktritt des langjährigen ersten Vorsitzenden des MTV Leck, Hans Peter Feddersen, hatte der kommissarische Vorstand zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in die Nordsee-Akademie eingeladen. Hier ging es nicht nur um die Wahl neuer Vorstandsmitglieder, sondern auch um die Beschlussfassung einer neuen Satzung.

Die Mitglieder des rund 1300 Sportfreunde zählenden, größten Vereins in der Gemeinde Leck wählten Rainer Ohlhöft einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde Ralf Friedrichs zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Einigkeit bestand in der Versammlung auch bei der Besetzung der übrigen Vorstandsposten. So übernimmt Jürgen Ley künftig die Aufgaben des ersten Kassenwarts mit Levke Matthiesen als Stellvertreterin. Hauptsportwart wird Jens Homrighausen, unterstützt durch den künftigen Stellvertretenden Hauptsportwart, René Dorrn. In der Funktion der Frauenwartin wurde Judith Horn bestätigt.

Einstimmig bestätigten die anwesenden Mitglieder auch den Ältestenrat, der neben Heidi Degner als Vorsitzender, aus Karin Erichson, Wolfgang Marquardt, Jens Carstensen und Hans Peter Saffran besteht.

Die nächsten Kassenprüfungen übernehmen Andreas Eschenburg und Florian Feuerpfeil. Als Ersatzkassenwart wurde Detlef Paulsen gewählt.

„Wir sind froh, dass der Vorstand in dieser Form von der Mitgliederversammlung bestätigt worden ist", betont der neue Vorsitzende Ohlhöft. „Bereits in der Zeit des Interimsvorstands haben sich das hohe Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit der einzelnen Vorstandsmitglieder gezeigt.“

Zukunftsfähiges Rüstzeug gibt sich der Verein mit einer neuen Satzung, die die bisherige ersetzt. Die Mitglieder stimmten dem von Rechtsbeistand Bernd Röding erarbeiteten Satzungsentwurf einstimmig zu, nachdem dieser Fragen der Anwesenden abschließend beantwortet hatte. Röding berät unter anderem Sportverbände und Vereine im Auftrag des Landessportverbands.

Die neue Satzung sowie die ebenfalls überarbeiteten und beschlossenen Vereinsordnungen können auf der Homepage des MTV Leck unter www.mtv-leck.de eingesehen werden.