Polizei sucht Zeugen : Motorrollerfahrer beschädigen Sportplatz des TSV Achtrup

09. Dezember 2020, 13:54 Uhr

Die Polizei in Leck sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (2. Dezember) in Achtrup ereignet hat. Den Angaben zufolge fuhren Unbekannte mit einem Motorroller auf den Rasen-Sportplatz des TSV Achtrup an der Bahnhofstraße.

Zwei Personen und und ein Motorroller

Mittels des Motorrollers seien Kreise in die Grasfläche gefahren worden, so dass der Sportplatz in Mitleidenschaft gezogen worden sei. „Beobachtet wurden zwei Personen auf einen Motorroller. Leider konnten keine konkreten Hinweise abgegeben werden“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Es müssen Erdmassen ausgeglichen und neuer Rasen angesät werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 150 Euro. „Durch die Beseitigung dieser Beschädigungen entstehen unnötige Kosten. Die dadurch ausgegebenen Gelder fehlen dann bei notwendigen neuen Anschaffungen“.