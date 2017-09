Morgen: Viel mehr als Folk mit Guitavio

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:12 Uhr

„Acoustic Folk’n Soul“: So nennt sich der Stil der fünfköpfigen Formation Guitavio, die am Sonnabend, 23. September, 20 Uhr, im Leck-Huus auftritt. Was vor 20 Jahren noch reiner Folk war, hat sich mit der Zeit und den wechselnden Bandmitgliedern heute in eine Mischung aus Folk, Pop, Rock mit einer Prise Soul verwandelt. „Bei ihren Liveauftritten werden musikalische Geschichten erzählt, die mal traurig, humorvoll, historisch oder einfach nur schön sind“, heißt es in einer Mitteilung, die Band hat mittlerweile acht CDs veröffentlicht, die aktuelle heißt „Crossing the Ocean“.



Karten gibt es unter anderem unter www.leck-huus.de