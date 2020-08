Momsen-Haus weiter für Besucher geöffnet

Avatar_shz von shz.de

09. August 2020, 20:15 Uhr

dagebüll | Das kleine, feine Hans Momsen-Museum in Fahretoft ist weiter eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische, Touristen und Exil-Nordfriesen. An den Wochenenden ist das seit 1. August Pächter lose historische Haus weiter geöffnet; für die Gäste gibt es wie gewohnt Kaffee und Kuchen. Der Vorstand der Hans-Momsen-Gesellschaft betreibt das Café ehrenamtlich, da derzeit das Pachtverhältnis neu geklärt wird. Die Freiwilligen aus der Gesellschaft machen mit viel Engagement mit. Neben dem geselligen Genuss auf Spendenbasis gibt es viel Wissenswertes rund um Hans Momsen und das Gebäude. Greta Johannsen, langjährige Lehrerin in Fahretoft, klärt die Besucher über das Wirken des Universalgenies auf. Georg Böhm, Denkmalschützer und Bauexperte, weist bei einem Rundgang auf die Besonderheiten des Reetdachhauses hin. Die Besucher kommen auch mit anderen Gästen in ein lockeres Gespräch. Anmelden müssen sie sich nicht. „Wir sind spontan gekommen“, berichtet das Ehepaar Nielsen aus Schafflund, die an einer Führung teilnahmen. „Wir stammen hier aus der Gegend und wollten mal wieder in die alte Heimat.“ Das Hans Momsen-Haus ist sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.